Los cadetes de la universidad de entrenamiento de pilotos más importantes de Vladimir Putin han causado escándalo después de que aparecieron imágenes de ellos vistiendo trajes de BDSM mientras se retorcían con la música en su eróticas expresiones.

Más de una docena de cadetes semidesnudos del Instituto de Aviación Civil de Ulyanovsk son vistos bailando en la pista de club “Satisfaction” creada por el DJ Benny Benassi.

Su actuación fue subtitulada: “Por qué es mejor no volar en aviones”, antes de ser titulada: “Cómo se entretienen los pilotos entre vuelos”.

Desde entonces, el video se ha hecho viral en la web rusa, ganando críticas mixtas, muchas de las cuales han rebajado los estándares de disciplina dentro de la reconocida universidad.

Aunque algunas usuarias de redes sociales se congregaron para defender a los muchachos vestidos con poca ropa, algunos llevaban poco más que pajarita y ropa interior.

Su sexualizado espectáculo, vistiendo sus gorras de piloto, ha generado llamados para que los pilotos en prácticas sean expulsados ​​por traer “vergüenza” a su famoso instituto, e incluso por despedir a sus tutores.

Petr Timofeev, jefe del departamento disciplinario del Instituto, admitió estar disgustado después de ver cómo sus estudiantes se habían desnudado para el video.

“Honestamente, no quiero comentar sobre este comportamiento repugnante de los cadetes. Ahora estoy aquí sentado tratando de comprenderlo. Estamos clasificando esto ahora, tanto dentro como fuera de nuestro Instituto. Por supuesto, esto es algo tan desagradable. He trabajado durante 20 años y es el primer caso así en mi experiencia. Es tan doloroso.

Invertimos mucho en estas personas y se comportan de esa manera”, declaró consternado Timofeev.

Él no reveló qué castigos se podrían esperar.

El gobernador regional de Ulyanovsk, Sergey Morozov, un leal partidario de Putin, anunció que se había establecido una comisión especial para examinar el video.

Juró ‘controles duros’ a los cadetes pero también al personal a cargo del instituto que fue establecido por Stalin en 1935.

“Ya hemos establecido una comisión conjunta del Ministerio de Transporte y el organismo de Aviación de Rusia para estudiar esta situación”, dijo el gobernador.

El instituto, donde se realizó el video, es la academia de entrenamiento de pilotos más respetada de Rusia y tiene una gran competencia por sus lugares de prestigio.

Los graduados van a volar aviones para las principales aerolíneas rusas como Aeroflot, S7 y Ural. La grabación fue filmada en octubre, pero solo se lanzó ahora.

La reacción de los medios sociales incluyó comentarios furiosos sobre el video en el que se acusaba a los participantes de desacreditar su profesión.

Un crítico escribió: “¡Qué vergüenza para la aviación civil! Han convertido su albergue en un burdel. Todos los que participaron deben ser expulsados, por lo que quedan plazas vacantes para aquellos que llevan orgullosamente un uniforme de piloto”.

Anna publicó este comentario: “Esos chicos tan guapos pero están siendo tan tontos … está bien si solo se están divirtiendo, pero ¿y si realmente se sienten así?”.

Otro comentario dijo: ‘Bien hecho chicos, un gran clip… Aquí no hay nada desagradable, solo jóvenes con buen sentido del humor. No beben alcohol, no se drogan y ni siquiera maldicen”.