La policía ha arrojado dudas sobre imágenes increíbles que parecen mostrar a una mujer deteniendo a un hombre angustiado de saltar frente a un tren.

Al comienzo de las inmemoriales imágenes se ve al hombre arrojando su bolsa contra una pared y luego caminando repetidamente por la plataforma.

Él está hablando por teléfono y parece cada vez más angustiado cuando pasa una pareja con un bebé.

El hombre tira su móvil hacia abajo, mientras la mujer de la pareja que pasa cruza la mirada hacia el hombre agitado.

Cuando el hombre está arrodillado, la mujer camina hacia él, justo a tiempo, según parece, para evitar que el hombre salte delante de un tren que se aproxima.

Se dice que el incidente ocurrió en Tring en Hertfordshire.

El video fue subido a las redes sociales, con usuarios comentando sobre las acciones de la mujer y elogiando su pensamiento rápido.

Sin embargo, la policía de transporte británica duda de la sinceridad del clip y ha dicho que por muchas razones el video podría ser “una buena falsificación”.

Señalaron que los cables aéreos que generalmente se ven saltando de la velocidad de los trenes eran bastante silenciosos.

La basura que se muestra en las imágenes tampoco se mueve como lo haría normalmente con la velocidad de los trenes.

No obstante, los usuarios de las redes sociales elogiaron las supuestas acciones de la mujer.

Uno de ellos escribió: “Como conductor de tren de esta empresa, me gustaría dar las gracias a la señora. La gente a menudo olvida los conductores en casos como este y los efectos que tienen en nosotros también “.

Sin embargo, no todos los que comentaban estaban convencidos de que el metraje era real.

Uno tuiteó: “Todo bien. Excepto que no hay cámara CCTV en esa plataforma rápida de Tring down. Imágenes falsas”.

Network Rail dice que no estaban al tanto del incidente.

Un portavoz de Network Rail dijo: “Alentamos a nuestros pasajeros a cuidarse unos a otros y a confiar en sus instintos si alguien parece necesitar ayuda. Sabemos por experiencia que cuando alguien está en peligro, simplemente involucrarlo en una conversación puede marcar la diferencia”.

“Sin embargo, lo que no queremos es que la gente se ponga en riesgo. No recomendamos el contacto físico de ningún tipo ya que tenemos el deber de mantener seguros a nuestros pasajeros. Si una situación no es segura, instamos a la gente a alertar a un miembro del personal o a un oficial de policía, o llame al 999”, dijo el encargado de seguridad de la empresa de trenes.