Un gol tardío desató escenas locas durante un enfrentamiento de la Copa Libertadores entre Oriente Petrolero y el Universitario de Deportes el lunes por la noche, cuando el anotador lo celebró al saltar a un auto cercano y fingir que se marchaba de la cancha.

Con Oriente ganando 1-0 en la eliminatoria de la primera ronda y con 10 hombres, trajeron al delantero sustituto Tanque quedando 11 minutos para el final del encuentro.

Y Tanque, cuyo nombre completo es Maximiliano Freitas, tuvo un impacto instantáneo al anotar con su primer toque tras salir del banco para sellar la victoria del equipo local.

El delantero celebró su último golpe de forma espectacular, saltó sobre los carteles publicitarios que rodeaban el terreno de juego y corrió hacia un automóvil cercano.

Tanque precedió para entrar en el asiento del conductor del 4×4, ya que se unió a sus compañeros de equipo de Oriente, que finalmente lo convencieron de salir.

La celebración del delantero uruguayo en el estadio Ramón de Santa Cruz de la Sierra se hizo eco de la hechizo de Antoine Griezmann en la Real Sociedad.

El actual delantero del Atlético de Madrid había brindado por su gol contra el Deportivo al correr hacia un auto y saltar con sus compañeros de la Sociedad.

Tanque es apodado ‘Bestia’ por su cuerpo descomunal y ha sido un éxito entre los aficionados de Oriente desde que llegó después de su salida de Argentina Juniors.

La Copa Libertadores es el principal torneo de clubes de Sudamérica y fue ganada la temporada pasada por el equipo brasileño Gremio.

