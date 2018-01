El parto puede ser una de las experiencias más insoportables que una mujer debe aguantar.

Pero este médico brasileño ha ideado un método, respaldado por la ciencia, para aliviar el dolor: las rutinas de baile.

El Dr. Fernando Guedes da Cunha, conocido como “el doctor que baila”, publica videos en Instagram de él mismo revolviendo la barriga con movimientos de cadera junto con las mujeres embarazadas al ritmo de canciones como Despacito.

Su último video, publicado el 15 de diciembre, muestra a una mujer, que desarrolló diabetes mientras estaba embarazada, bailando con el obstetra mientras esperaba la llegada de su bebé.

El Dr. Cunha no solo está bailando por diversión, las investigaciones han demostrado que el movimiento durante el trabajo de parto facilita el nacimiento del bebé.

“Bailar, caminar, hacer actividades con una pelota de fisioterapia y sentadillas, son parte de la verticalización del paciente, lo que favorece enormemente el trabajo de parto. Estamos tratando cada vez más de implementar medidas humanas para mejorar la asistencia a las mujeres embarazadas”, dijo el Dr. Cunha.

El Dr. Cunha fue noticia el verano pasado cuando publicó un video de él mismo bailando ‘Despacito’ con un paciente en su hospital Unimed Vitoria.

Muchas de sus rutinas de baile incluyen sentadillas, movimientos de cadera y shimmies.

El hospital, que publicó el video en su página de Facebook , dijo que realizar movimientos durante el trabajo de parto contribuye a la relajación y facilita el nacimiento del bebé.

El parto, en promedio, dura aproximadamente ocho horas, según los expertos en Baby Center, pero muchos estudios han demostrado que el baile, una forma de ejercicio, puede dar como resultado un parto más corto y menos doloroso.

Un estudio de 1998 publicado en The New England Journal of Medicine descubrió que las mujeres que caminaban o se desplazaban durante su vida tenían trabajos más cortos.