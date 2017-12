Los mega fanáticos de Michael están convencidos de que el Rey del Pop ha sido grabado en video entre los invitados a la boda de su sobrino, Siggy Jackson, a pesar de su muerte en 2009.

Siggy, el hijo de Jackie Jackson, hermano de Michael y miembro de Jackson Five, se casó con Toyia Parker en una ceremonia familiar en Encino, California, a fines de septiembre. Entre los invitados repletos de estrellas se encontraban los famosos hermanos Prince y Paris Jackson, cuyo padre fue encontrado trágicamente muerto a la edad de 48 años.

Pero hubo un invitado que despertó el interés de los admiradores de MJ con ojos de águila: un hombre voluminoso que llevaba gafas a metros de Prince, de 20 años, y de París, de 19.

En las imágenes de la recepción nupcial, se ve al desconocido entre discretos invitados mientras Siggy y Toyia disfrutan de un baile y posan para fotos como marido y mujer. Para la mayoría de las personas que ven el video, el hombre aparentemente ordinario se mezcla con la multitud, vistiendo un atuendo sin importancia de tonos negros, una camisa blanca, tirantes y pantalones grises.

Sin embargo, de acuerdo con los fanáticos del icono de Thriller, el hombre tiene un parecido extraño con un personaje que Michael interpreta en el cortometraje 1996 Ghosts.

En la película de 39 minutos, dirigida por Stan Wilson, Michael se puso disfraces para interpretar a los cinco personajes principales de la película, incluido uno, un hombre regordete y arrogante conocido como El Alcalde.

Los artistas aplicaron a Michael con prótesis de espuma de goma, una peluca y un maquillaje complejo para transformarlo en el hombre blanco de 50 años de edad. En el clip de la boda de Siggy y Toyia, los fanáticos del sondeo creen que Michael, quien aparentemente simuló su muerte, vestía el mismo disfraz para asistir a la boda con su familia.

Un video en YouTube titulado “Michael Jackson visto vivo 2017 en la boda de su sobrino” presenta fotos de Michael como El Alcalde y el hombre misterioso en un intento de demostrar la teoría extravagante.

El video de dos minutos de duración ha registrado más de 376,000 visitas hasta la fecha. Comienza con un gráfico animado con el mensaje “Believe – death hoax videos” desapareciendo a la vista.

El video incluye un montaje de clips de la boda que muestran a los miembros de la familia Jackson antes de plantear la pregunta: “¿Viste The Mayor?” Michael Turegano, quien ha investigado independientemente la muerte de Michael durante ocho años, está convencido de que el video es una prueba concluyente de que el cantante de Billie Jean aún está vivo y sano.

En declaraciones a medios extranjeros, Turegano, un graduado de la Universidad LOVE de Michael Jackson, dijo que las similitudes entre el hombre voluminoso y el alias de la película de Michael son demasiado fortuitas como para ignorarlas.

“Este video es una grabación de la boda del sobrino de Michael”, dijo. “En 1996, Michael disfrazó a un hombre gordo con una máscara y maquillaje para una película. En el video, es muy obvio que el hombre gordito lleva una máscara en la cara. Y es muy similar a su viejo disfraz. Muchos fanáticos creen que es MJ”, dijo Turegano.

Comentando el video, otros creyentes aparentemente también se dejan influir por la escandalosa teoría. Uno escribió: “Estoy tan feliz por Michael porque está al lado de sus hijos y su familia … te amo mi rey”. Un segundo publicado escribió: “¡Este es MJ! ¡Seguro!”

Un tercero dijo: “Este material vivo de Michael Jackson se está saliendo de control, estoy empezando a creerlo”.

No obstante, otros se mostraron más escépticos sobre las extrañas afirmaciones hechas en el video, y uno de ellos señaló que “se mantendría alejado de las cámaras” si estuviera vivo.

Otro escribió: “Oh, vamos, cualquiera que haya visto llorar a Paris en el escenario de su funeral sabe que MJ ya pasó”.

Michael, uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos, murió después de sufrir un ataque cardíaco como resultado de la intoxicación aguda con propofol y benzodiazepinas el 25 de junio de 2009.

Su médico personal, Conrad Murray, fue declarado culpable de homicidio involuntario por su muerte , que se consideró un homicidio, dictaminó el forense del condado de Los Ángeles. Sin embargo, las teorías de la conspiración abundan después de la muerte de Jackson, y muchos afirman que fue falsificado para escapar de la presión de la fama.

Sitios web como michaeljacksonsightings.com y michaeljacksonhoaxdeath.com han sido registrados para ayudar a “explicar” lo que sucedió.

Casi la única explicación que no consideran es que colapsó y murió de un ataque al corazón debido al estrés de su serie de conciertos de regreso, This Is It.

En cambio, hacen una gran cantidad de reclamos extravagantes, incluidas las teorías que se esconde en el este de Europa; se dirigió a Bahréin, donde la familia real lo está cuidando; y saltó a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

Una selfie tomada por Paris Jackson , en la que una figura sombría que se parecía a Michael parecía estar al acecho, alimentó estas afirmaciones.