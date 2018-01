El satélite Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM) de la NASA ha estado monitoreando la mesosfera, la capa en la atmósfera de la Tierra sobre la estratosfera, y notó un fenómeno deslumbrante que ocurre por encima de la capa de hielo.

La agencia espacial registró las asombrosas nubes eléctricas azules arremolinándose en la atmósfera superior, a 83 kilómetros sobre la superficie.

Este fenómeno ocurre todos los años en el invierno después que el vapor de agua del verano se eleva a la atmósfera, permitiendo que se formen nubes heladas en el borde del espacio.

A medida que la luz del sol pasa a través de las nubes en la mesosfera, se produce un resplandor azul eléctrico que se puede ver utilizando el satélite AIM.

Las nubes se conocen como nubes noctilucentes (o NLC) y son sembradas por meteoritos que se desintegran en lo alto de la atmósfera de la Tierra.

Cora Randall, miembro del equipo de ciencia de AIM en el Laboratorio de Física Atmosférica y del Espacio de la Universidad de Colorado, dijo: “La temporada actual comenzó el 19 de noviembre. En comparación con los datos de AIM de años anteriores, esta temporada parece ser bastante promedio, pero, por supuesto, uno nunca sabe qué sorpresas hay por delante, sobre todo porque las estaciones del hemisferio sur son muy variables”.

Una declaración de la sala de prensa de AIM explica que las nubes se están estudiando “para comprender mejor la mesosfera y sus conexiones con otras partes de la atmósfera y el clima. Los observamos estacionalmente, durante el verano en los hemisferios norte y sur. Esto es cuando la mesosfera es más húmeda, con vapor de agua flotando desde altitudes más bajas. Además, esto es también cuando la mesosfera es el lugar más frío de la Tierra, con un descenso de menos 210 grados Fahrenheit, debido a los patrones de flujo de aire estacional”.

Algunos científicos creen que gracias al cambio climático, las nubes se pueden ver mucho más al norte y al sur de los polos de la Tierra.

La NASA dijo: “En los últimos años, los NLC se han intensificado y extendido. Cuando las nubes noctilucentes aparecieron por primera vez en el siglo XIX, debías viajar a las regiones polares para verlas. Desde el cambio de siglo, sin embargo, han sido vistos tan cerca del ecuador como Colorado y Utah. Algunos investigadores creen que esto es un signo del cambio climático. Uno de los gases de efecto invernadero que se ha vuelto más abundante en la atmósfera de la Tierra desde el siglo XIX es el metano”.