Siempre es bueno aventurarse culinariamente y atreverse a comer platillos nuevos que podrían sorprender tu sentido gustativo. Claro está que muchas veces ese riesgo implica digerir alimentos que podrían parecer extraños debido a su carácter exótico, pero ¿cómo reaccionarías si ves que tu comida estando ya muestra y cocinada vuelve inusualmente a la vida?

Las siguientes imágenes de seguro te darán revoltijo de estómago, ya que muestran a un pez frito que parece temblar repentinamente en una bandeja de servir y comienza a moverse hasta partirse en dos.

En las imágenes se aprecia claramente al pescado moviendo su cuerpo mientras otros tres peces fritos se ponían al lado.

La acción provocó que el cuerpo del pez se rasgara y se viera su carne cocida. El video fue tomado en Hengyang, provincia de Hunan en el sur de China.

Los usuarios web de Weibo, una plataforma de redes sociales similar a Twitter, lo han estado publicando desde finales de diciembre.

Se oye gritar a una mujer cuando el pez comenzó a romperse en dos pedazos.

Ella gritó: “¡Oh, no, no, no! ¡Se está agrietando!”

Los usuarios de la web comentaron que era “demasiado cruel” freír un pez mientras todavía está vivo. El usuario de Weibo ‘hadisi_4568’ preguntó: “¿No creen que eso es horrible? ¿Por qué no pueden matar al pez antes de freírlo?”.

Otra persona sugirió que el pescado no había sido frito lo suficiente, hecho por el cual las células nerviosas reaccionaron a los estímulos.

“Dale otros cinco minutos más o menos, el pescado estará cocido”, dijo ‘liliga’.

Pese a notarse que el pescado ya estaba cocinado, los usuarios de Internetno dudaron en llamarlo cómicamente el pescado frito zombie.