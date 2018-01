Robert de Niro llamó al presidente Trump un “tonto loco” en una farsa malhablada cuando presentó a Meryl Streep con el premio a la mejor actriz el martes por la noche.

Presentando a Streep en la Gala Anual de Premios de la Junta Nacional de Revisión en Nueva York , que no se transmite por televisión, De Niro se tomó el tiempo de llamar al presidente un “idiota fulano” y comparar su presidencia con el cuento de hadas del Emperador.

El ganador del Oscar también calificó a Trump como el “bebé en jefe” y el “imbécil en jefe” mientras hablaba de la nueva película de Streep, The Post, que trata de la publicación de los Documentos del Pentágono en la Guerra de Vietnam.

De Niro dijo: “Fue fascinante ver The Post. Esa historia tuvo lugar hace casi 50 años, pero hay muchos paralelismos con el día de hoy obviamente. En el momento de la historia, Donald Trump sufría con” espolones de hueso “. Hoy el mundo está sufriendo por el verdadero Donald Trump. Este idiota es el presidente. Es la ropa nueva del Emperador: el tipo es un idiota”, dijo don dureza De Niro.

La publicación de los Papeles del Pentágono fue un momento de orgullo para el periodismo estadounidense. The Times and the Post desafió al gobierno por cuestiones críticas de la Primera Enmienda. Y la prensa prevaleció.

“Nuestro gobierno de hoy, con el apuntalamiento de nuestro bebé en jefe, el imbécil en jefe, ha puesto a la prensa en estado de sitio, tratando de desacreditarla mediante ataques y mentiras escandalosas. Y de nuevo, al igual que 1971, la prensa se está distinguiendo con un periodismo valiente y exigente. La película nos permitió vislumbrar al presidente Nixon como delirante, narcisista, mezquino, vengativo, desagradable y murciélago, completamente loco. Ah, los buenos tiempos”, recordó irónicamente De Niro.

El connotado actor ha sido durante mucho tiempo un crítico de Trump, diciendo durante la campaña presidencial que le gustaría golpearlo en la cara.

Desde entonces, ha utilizado muchas oportunidades de hablar en público para criticar al presidente, calificándolo de “racista descarado”, “bozo” y “hijo de p#$a”.

También usó un discurso de premios justo días antes de las elecciones de 2016 para convocar a la gente a votar por Hillary Clinton.

Además de De Niro y Streep, Whoopi Goldberg, Gal Gadot y Stephen Colbert asistieron a la ceremonia de premiación del martes por la noche.

Angelina Jolie también apareció con los niños Shiloh y Zahara Jolie-Pitt antes de aceptar el Premio a la Libertad de Expresión por First They Killed My Father.

El ataque de De Niro se produce cuando Trump batalla preguntas sobre su competencia y salud mental planteadas en el explosivo nuevo libro de Michael Wolff.