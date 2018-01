El novio de la cantante de Cranberries Dolores O’Riordan se ha unido hoy a su madre y ex marido para el funeral de la estrella de rock.

Su compañero, el músico Ole Koretsky, estaba en una relación con la mujer de 46 años cuando la encontraron muerta en una habitación de hotel en Londres la semana pasada.

Asistió hoy a su funeral junto al ex marido de Dolores, Don Burton, y sus tres hijos, que se habían reunido todos para el servicio en la iglesia de Saint Alibe en su ciudad natal de Ballybricken en Irlanda.

La afligida familia de la cantante le rindió un sincero homenaje durante el servicio emocional, que escuchó que tenía un corazón amoroso, una voz de oro y “protagonizó la vida misma”.

Canon Liam McNamara dijo hoy al servicio cómo O’Riordan “rescató a innumerables personas de la oscuridad de la depresión” con su música.

La voz de Dolores llenó la iglesia rural como un dúo de Ave Maria cantada por ella y Luciano Pavarotti marcó el inicio del servicio conmovedor.

Los tres miembros restantes de los Cranberries, Mike y Noel Hogan y Fergal Lawlor, se unieron a su madre Eileen y a la esposa del cantante de U2, la esposa de Bono, Ali Hewson, el martes por la mañana.

Otras estrellas de la industria de la música también asistieron y se vio a los dolientes sosteniendo la conmovedora orden del servicio antes del funeral.

Burton, ex gerente de gira de Duran Duran, estaba con sus tres hijos, Taylor, Molly y Dakota, y se unió a su hermana Angela y sus hermanos Terence, Brendan, Donal, Joseph y PJ en la pequeña iglesia parroquial.

El ex marido de la cantante, Don Burton, y su hijo, Donny, de 26 años, ayudaron a sacar su féretro de la iglesia cuando la canción de The Cranberries, “When You’re Gone”, fue reproducida adecuadamente.

Cuatro gaiteros de la City of Limerick Pipe Band, incluidos los sobrinos de O’Riordan, Daniel y Andy O’Riordan, interpretaron ‘Tiempos difíciles’ (Come Again No More) ‘. Sus restos fueron puestos a descansar junto a su amado difunto padre Terry en el cementerio de Caherelley.