Una enfermera se molestó después de comprar un par de jeans que le costaron aproximadamente 50 mil pesos chilenos, solo para encontrar una tanga al azar en uno de los bolsillos.

Christine Evans pidió un par de pantalones vaqueros de la marca “Not Your Daughters Jeans” de los grandes almacenes Nordstrom de Inglaterra. Cuando llegó su entrega, descubrió que una “tanga usada” había venido con ellos, misteriosamente.

Quejándose directamente de la marca de moda en Twitter, Christine dijo: “Después de muchos años de lealtad a su empresa, me horroricé por la falta de atención al cliente que me brindó cuando recibí un par de jeans Not Your Daughters con una tanga sucia y usada en el bolsillo delantero.

“Llamé a los servicios al cliente y la respuesta no fue adecuada con los estándares de la compañía”.

La enfermera dijo que el hecho de que se hubiera incluido una tanga sucia en su paquete era muy preocupante debido a los riesgos para la salud que tal artículo podría suponer.

“Como enfermera, la gran cantidad de peligros para la salud que presenta este problema es asombrosa”, dijo. “Sin embargo, todas las respuestas de los empleados de servicios al cliente no reflejaban la gravedad de la situación”, agregó.

Nordstrom le ofreció un par de reemplazo a Christine, y agregó que no entendía que ninguna cantidad de compensación “pudiera hacer que las cosas volviesen a la normalidad”.

La compañía está claramente ansiosa por descubrir cómo una tanga sucia terminó en el bolsillo de un nuevo par de jeans.