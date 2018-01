Si bien existen varios ítems en los que se pueden ahorrar y buscar opciones más económicas en un automóvil, hay otros que impactan directamente en la seguridad, por lo que no es recomendable optar marcas alternativas.

Los frenos son una de estas piezas fundamentales, que no sólo contribuyen al correcto funcionamiento del vehículo, sino también pueden prevenir un accidente. Por ello, siempre es recomendable mantenerlos en buen estado y en constante monitoreo, incluso antes de la revisión técnica.

Según los expertos, en caso que exista necesidad de cambiar los frenos, nunca se deben elegir los repuestos alternativos, sino que ─aunque sea más costoso─ optar por la marca fabricante de origen.

¿La razón? Cada vehículo cuenta con un sistema de frenos que debe calentarse y enfriarse a un ritmo determinado, y que fue probado por el fabricante antes de lanzar el modelo al mercado.

De este modo, al elegir una opción más barata, se corre el riesgo de que el sistema de frenado se sobrecaliente y deje de actuar, con las consecuencias a la seguridad que ello implica, sobre todo cuando realizas maniobras vehiculares como adelantar o conducir a velocidad de carretera.

También es aconsejable estar atento al líquido que se usa para el sistema de frenos. Normalmente, cada fabricante recomienda reemplazarlo después de un periodo, que suele ser de dos años. Si no se hace a tiempo, la ausencia de este líquido incluso podría anular el frenado.

Por otro lado, los conductores deben aprender a escuchar los frenos. Si estos chillan o vibran, algo anda mal en el vehículo. Lo normal es que no emitan ningún sonido, por lo que cualquier ruido puede ser sinónimo de un defecto o desgaste excesivo.

Del mismo modo, es importante frenar correctamente. Al momento de pisar el pedal del freno, el conductor está generando un roce entre las piezas metálicas, produciendo un calor excesivo. Al presionar durante mucho tiempo ─por ejemplo, cuando se está esperando la luz verde del semáforo─ literalmente estaremos “cocinando” el sistema de frenos.

Una vez revisadas estas recomendaciones, hay muchos conductores que tienen dudas acerca de si han cuidado correctamente o no el sistema de frenos de su vehículo.

Si usted siente que no ha sido lo suficientemente cauteloso, es aconsejable que contrate a la brevedad un seguro automotriz, que permita proteger al conductor y sus copilotos de un eventual accidente.

“Los frenos pueden fallar en cualquier momento, sobre todo si no se han hecho mantenciones periódicas al vehículo o no se han cuidado con la suficiente pulcritud. Como sabemos, son elementos fundamentales a la hora de prevenir un accidente. Y si fallan, no queda más que afrontar las consecuencias de un siniestro, por este motivo es importante contar con un seguro de auto que te entregue mayor protección ante cualquier eventualidad”, advierte Juan José Santa Cruz, gerente general de EstoySeguro.cl, una plataforma web que permite cotizar los distintos tipos de seguros en línea.