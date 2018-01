Una buena opción para la liberación de endorfinas y una consiguiente sensación de felicidad.

De acuerdo a una publicación de la revista The journal Proceedings of the Royal Society B, el buen humor sí puede contagiarse. Por ello, este tercer lunes puede ser un buen momento para organizar actividades distintas junto a tu familia y amigos.

#3 Haz deporte

Además de ser bueno para nuestra salud y contribuir a un buen estado físico, nuestra salud mental también se beneficia. Esto, gracias a la liberación de endorfinas, neurotransmisores que conducen a un estado de felicidad. #4 Vigila lo que comes

Nuevamente las endorfinas cumplen un rol fundamental en nuestra felicidad. Algunos alimentos son necesarios para producir neurotransmisores como las endorfinas o la serotonina, por lo que incorporarlas en nuestra dieta diaria es una excelente opción.

#5 Ríete mucho

Está demostrado que reírse contribuye a evitar pensamientos negativos y que, además, reduce los niveles de estrés a los que estamos sometidos.