El fisicoculturismo es una práctica que aumenta cada vez más dentro de los gimnasios y las personas se muestran interesadas en la obtención de masa muscular fuerte y definida. El auge viene por muchas personas influyentes que están en la práctica de mantener una vida saludable, pero sobre todo muy atlética.

Una de las personas más influyentes en las redes sociales es Natalia Kuznetsova, una joven de 26 años de nacionalidad rusa. Kuznetsova toma el fisicoculturismo como un estilo de vida el cual practica desde que tenía 14 años.

Desde niña Kuznetsova mostró interés en la halterofilia (levantamiento de pesas) y esto provocó una gran diferencia entre sus compañeras de la misma edad en su escuela de Chita, Rusia. En ese momento era apartada socialmente por los niños que estudiaban con ella debido a las proporciones grandes de músculo que tenía la joven que parecía intimidar a los demás.

Sin embargo, solo duró un poco más de un año, alrededor de unos 18 meses, fuera del gimnasio pues, a pesar de que ella quería continuar con su vida siguiendo los estándares normalmente dictados por la sociedad, no logró adaptarse a ese estilo de vida y prefirió anunciar su regreso y volver al entrenamiento.

El regreso de la fisicoculturista a su usual rutina de entrenamiento fue compartido por ella en su cuenta de Instagram, en la cual tiene 200 mil seguidores, y cada una de sus fotos muestra su exuberante desarrollo muscular y belleza; las fotos son bastantes celebradas y también criticadas por seguidores que alegan que ‘esa no es la forma en la que se ve una mujer’.

La gente definitivamente me reconoce. Un cuerpo atlético puede ser distinguido aún con ropa. Mucha gente me reconoce, me piden sacarse una fotografía conmigo, incluso saben mi nombre. Es sorprendente”, cuenta Natalia Kuznetsova.