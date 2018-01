El conocido youtuber chileno ‘Huevito Rey’, cuyo nombre real es Mauricio Paredes, podría convertirse en el primer acusado de abuso sexual cibernético tipificado después de que haya sido detenido por la Brigada del Cibercrimen de la PDI.

Paredes está acusado de haber intercambiado imágenes y videos de contenido sexual con una adolescente de 16 años. A pesar de no haber existido contacto físico entre ambos, los antecedentes recogidos permitirían establecer la existencia de un presunto delito, en tanto que no se descarta que pueda haber más víctimas.

Mientras era trasladado desde el cuartel de la PDI hasta el Tribunal de Viña del Mar, el hombre de 45 años tuvo unas despreocupadas palabras para los medios que fueron sus únicas declaraciones:

“Soy Huevito Rey, youtuber, búsquenme. Oe’ si yo no he hecho na’, si cuándo yo he tocado a nadie, todo lo contrario, las mujeres me tocan a mi. Yo no sé de qué me acusan po’ si no tengo idea”, sostuvo.