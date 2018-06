Tanto los hombres como las mujeres, al fijarse en una persona, analizan distintos elementos: la forma de pensar, las actividades en común, la inteligencia, entre otras. Pero cuando se trata del físico, una de las primeras zonas a donde se dirige el interés es el rostro y los labios: de estos dependen muchas cosas.

Para los fanáticos de los besos, los labios representan un área determinante para la pareja. El estilo, la forma, su espesor son características innatas, pero el cuidado de ellos depende de la atención que se les brinde.

A continuación, dejaremos una serie de recomendaciones que pueden ayudar a la búsqueda de una sensación humectante, con colores de la temporada y capaz de convertir tus labios en el foco de tu rostro.

Prácticas para mejorar los labios

1.- Cepillar y limpiar los labios: con la ayuda de un cepillo dental, ya sea eléctrico o manual, debes retirar todas las células muertas y los pequeños trozos de piel reseca. También puedes comprar un exfoliante especial; sólo cuida que no actúe agresivamente sobre tu piel y no lo uses a diario. La recomendación es hacerlo cada tres día.

2.- Aplicar humectante: luego de una buena exfoliación, se puede aplicar un aceite o ungüento nutritivo que tus labios puedan absorber y entonces todo el proceso no será traumático. Para esto, en las farmacias venden “crema de cacao”, bálsamos y otros elementos humectantes que brindan sedosidad y una apariencia saludable, con el efecto reparador en la zona de la boca.

3.- Usa polvo traslúcido: eso con el fin de que el maquillaje que decidas portar y ese look humectado no se pierda con el empleo de otros químicos. Al pintar tus labios, procura hacerlo con un color claro y que contraste con otro que puedas llevar al mismo tiempo. Ponlo al centro y difumina hacia las comisuras de tu boca.

4.- Evita excesos: remueve esos maquillajes pesados de tres líneas que puedan sobrecargar tu rostro. Debes usar maquillajes suaves para que no se vea como una carga forzada. Luego de maquillarte, puedes extender una capa de glosa sobre tus labios después de que los labiales hayan secado.

De esta manera, puedes lograr cautivar a la pareja que desees solo con un beso de unos labios suaves y exfoliados. Las mujeres fundamentalmente se dedican más al cuidado de este tipo de detalles, aunque hombres metrosexuales asumen estas prácticas que declaran como “exitosas”.