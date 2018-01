María José López se cansó de las críticas que varios seguidores en Instagram le hacían a su inteligencia y respondió con una fotografía en la red social.

Cote, quien es esposa del futbolista Luis Jiménez, comparte a diario fotos y videos de su vida en Qatar junto a su familia. Las publicaciones no son del agrado de algunos seguidores, quienes periódicamente cuestionan la inteligencia de la modelo en la red social.

Cansada de los comentarios negativos Coté publicó una fotografía acompañada de un extenso texto. En la imagen, la modelo aparece estudiando sobre su cama junto a varias hojas, un computador y lápices.

“Estudio Psicología (para los que me preguntaban ayer); voy por el último año (si es que paso los exámenes que tengo en 2 semanas más)… PD: Para las señoras que encuentran que el contenido que subo en MI Instagram es superficial… el problema no está en mí, está en ustedes. Son ustedes las que están equivocadas de lugar”, dijo Cote.

Además, en la publicación la joven solicitó que las personas que no están de acuerdo con su estilo de vida dejen de seguirla.

“Si buscan teorías biológicas váyanse a una biblioteca será mejor pue’. Yo no tengo que demostrarle inteligencia a nadie (igual no sé si podría demostrarla). Creo que la gente está tan equivocada en el concepto que tienen de inteligencia… reírse de uno, hablar tonteras, ser alegre es ‘ser tonto’… Yo me pregunto: Y ser inteligente ¿qué sería? ¿Andar con cara de poto escribiendo en otros Instagram? Vaya… Interesante…”, concluyó la modelo.

La imagen superó los 17 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios de apoyo.

Con información de Te Caché.