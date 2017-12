En los últimos meses hemos sido testigo y parte de la indignación ante las múltiples denuncias de acoso sexual que pesan en contra reconocidos rostros de Hollywood, como lo son el productor Harvey Weinstein y, ahora último, Kevin Spacey.

Hasta la reconocida revista Time ha nombrado al movimiento social visibilizado en las redes sociales por el hashtag #MeToo, como la ‘persona’ más influyente del 2017.

Las personas que han roto su silencio sobre el abuso y el acoso sexual pertenecen a todas las razas, a todas las clases de ingresos, a todas las profesiones y prácticamente a todos los rincones del mundo”, reconoció la revista.

En Chile, un país con una evidente mentalidad machista, la realidad en cuanto al acoso no es distinta. Según una encuesta de la Corporación Humanas, nueve de cada diez mujeres chilenas han sufrido acoso sexual, cuya directora, Carola Herrera, afirmó a Efe que la violencia machista debe ser un asunto de seguridad pública.

El sondeo, que incluyó entrevistas a 1.206 mujeres de todo el país, reveló que el 89,9% declaró haber sufrido alguna vez en su vida algún tipo de acoso sexual.

Confesión de Cristina Tocco

Hoy se conoció otro de estos casos en el matinal Muy Buenos días, donde la actriz Cristina Tocco confesó haber sido acosada y que esta era una practica habitual en el medio del espectáculo.

“Yo fui muy acosada, pero en ese tiempo no se denunciaba, y ¿Por qué?, por miedo”, dijo la actriz argentina. “Denunciar acoso era como ser la pionera, en algo que ni siquiera estaba registrado con antecedentes… Yo no tuve ni las luces, ni la valentía para hacerlo” y luego agregó que fue durante varios años “Es una cultura… no es un año. De los 80’s a los 90’s no existía todavía. Lo conversábamos entre amigas”, recordó la ex showoman.

A pesar de ello, Tocco prefirió guardarse los nombres, ya que mucho de los hombres que la acosaron no se encuentran en el medio.