Ocho niños y un maestro fueron apuñalados cuando dos cuchilleros enmascarados, antiguos alumnos, asaltaron una escuela. El horrendo ataque fue llevado a cabo por los adolescentes que eran “grandes admiradores” de la masacre de la escuela Columbine en Estados Unidos.

Han surgido informes desgarradores de niños de diez años que resultaron heridos en el ataque mientras trataban de proteger a su maestra. Imágenes terribles de la escena mostraron sangre en el suelo, después de que niños aterrorizados huyeron a un centro comercial cercano para escapar de sus atacantes.

Ahora una maestra y dos alumnos están peleando por sus vidas en el hospital en una “grave condición” confirmadas por las autoridades.

Fuentes de seguridad creen que el incidente en Perm, en el oeste de Rusia, no fue terrorismo, y que los atacantes pueden haberse inspirado en el infame tiroteo en la escuela estadounidense.

La policía ha afirmado que los dos sospechosos fueron “fanáticos” de la masacre estadounidense de 1999 en la que dos adolescentes aislados mataron a 13 de sus compañeros de clase y luego a ellos mismos.

El primer atacante ha sido nombrado como Lev Bidzhakov, de 17 años. Según los informes, publicó material sobre la masacre estadounidense en las redes sociales y se suscribió a sitios sobre tiroteos y fusiles en masa.

El segundo atacante sospechoso fue nombrado Alexander Buslidze. Los testigos dijeron que él y Bidzhakov, que según los informes habían sido retenidos varias veces en la escuela, habían acordado atacar la escuela pero terminaron peleándose entre sí durante el sangriento asalto.

En un escalofriante eco del ataque de Columbine, la pareja supuestamente intentó suicidarse después de completar su juerga asesina, pero fallaron y están detenidos por la policía.

Ahora los rusos se cuestionan al gobierno de Vladimir Putin que ha lanzado una investigación sobre el ataque diciendo: “¿No había realmente nadie aparte de los niños de diez años que pudieran detener a los vándalos?”

“Dos delincuentes con máscaras atacaron a un maestro y estudiantes”, dijo una fuente del servicio de seguridad de FSB. Hay sangre en todas partes en la escuela”, continuó la fuente.

La valiente maestra Natalia Shagulina resultó gravemente herida mientras luchaba contra los atacantes con cuchillos para defender a sus jóvenes estudiantes en la escuela.

Ella se somete a una cirugía de emergencia en estos momentos y “lucha por su vida”. Un niño describió cómo los atacantes irrumpieron en su clase blandiendo cuchillos. Él dijo: “Llevaban pantalones negros y sudaderas, sus bocas cubiertas con máscaras oscuras y con gafas de sol sobre los ojos. No tenían cuchillos de cocina regulares, sino algunos profesionales, para cazar. Cuando uno de ellos notó que nuestra maestra estaba buscando su teléfono, él saltó hacia ella y la agarró. El otro corrió hacia los niños y comenzó a agarrarnos”.

El chico dijo que logró escapar al frío de menos 5° C cuando los chicos mayores entraron al salón de clases para ayudar a lidiar con los atacantes.

Agregó: “Los limpiadores de nieve estaban allí y les conté lo que sucedió y corrieron al hospital con otros niños. Algunos de nuestros compañeros de clase corrieron al centro comercial para esconderse allí y pedir ayuda”.

Un estudiante dijo sobre el supuesto atacante Bidzhakov: “El año pasado terminó el año nueve, había repetido un año varias veces. Debería haber estado en el año 11 ahora. No estaba bien en la escuela. No era agresivo, sino tranquilo, nada como si quisiera matar a alguien. No entiendo por qué sucedió todo, él es de una buena familia, con un padre y una madre que están juntos. Pero solía huir de casa, no le gustaba que lo controlaran”.