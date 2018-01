En los últimos días se ha viralizado una noticia de una nueva app que permite descubrir el nombre de las personas que miran tu foto de perfil en WhatsApp. La aplicación en cuestión se llama Profile Tracker for WhatsApp y, ya te vamos avisando, no sirve para realizar la función con la que se anuncia.

“¿Sabes quién está consultando tu foto de perfil en WhatsApp y tu estado todos los días? Puede ser que tu ex todavía lo haga diariamente… ¿A que sería interesante saber qué personas lo hacen? Esta app funciona como un truco de magia y te permite saber quiénes están espiando tu perfil. Con ella puedes descubrir quiénes son las personas que ven tu foto de perfil”, esta es la descripción de Profile Tracker for WhatsApp que aparece en Google Play. La app, además, promete indicarte el tiempo que estuvo esa persona viendo tu foto de perfil, si hizo zoom en ella para verla con más detalle y si se la descargó a su dispositivo móvil. Pero no hace falta más que echar un vistazo a los comentarios de los usuarios que ya la han probado para darse cuenta de que realmente no funciona.

Aunque cuenta con una buena valoración general (3’5 sobre 5 estrellas), lo comentarios de los usuarios no dejan lugar a dudas: “No funciona para nada

Lo que realmente hace es lanzar números aleatorios y decir estos contactos que desconoces totalmente (ya que no son números reales) son los que vieron tu foto. Así también aprovecha de lanzarte publicidad a cada momento, por ello es una aplicación falsa que recomendamos no descargar.