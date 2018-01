De verdad hay cosas que no puedo creer actitudes de una madre ! Yo como mamá nunca dejaría a mi hijo de 1 año dentro del auto solo,mientras me voy a comer una pizza o etc !!! Q inconsciência! dejar a un hijo es dejar a tu pierna a tu corazón! cómo existen minas así no merecen ser madres ,1 hora ese niño dentro de ese auto solo ya lloraba de impotencia

