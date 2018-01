Twitter por lo general es un hervidero de gente enfurecida o de opinantes crónicos donde muchas veces reina la oscuridad, cuando por ejemplo seres abominables como Trump escriben pachotadas que ponen en peligro la seguridad del mundo. Sin embargo, también ocurren cosas buenas y memorables, como el es el caso que te contamos a continuación.

Una fan de Stranger Things llamada Erika Elizabeth cumplió su sueño gracias a unos cuantos miles de retuits. Erika tuiteó:

What would it take to get @DavidKHarbour to be the Officiant at my wedding in September?! — Ericka (@ErickaElizabth) January 15, 2018

“¿Qué se necesita para conseguir que @DavidKHarbour sea el Oficiante en mi boda en septiembre?”

Al parecer, una mujer con menos de 500 seguidores lo único que necesita para que su sueño de que el adorado sheriff de Stranger Things oficie su boda, son nada menos que 93.162 retuits y 32.805 pequeños corazones de amor tuitero para garantizar su felicidad.

David Harbour, de Black Mass, Quantum of Solace, Revolutionary Road y Suicide Squad, así como el amado Sheriff Jim Hopper de Stranger Things, respondió audazmente al tuit desafiando a Erika a un pequeño reto en las redes sociales a cambio de sus servicios. Respondió:

125k retweets. Provided date works with s3 shooting schedule, I will get ordained and perform ceremony. I get to read an esteemed love letter of my choosing, and after the cake is officially cut, I get the very first piece. #allthecakes https://t.co/rSku8qD7uT — David Harbour (@DavidKHarbour) January 17, 2018

“125k retweets. Siempre que la fecha funcione con el horario de la grabación de s3, me ordenaré y realizaré la ceremonia. Puedo leer una carta de amor estimada a mi elección, y después de cortar oficialmente el pastel, obtengo la el primer corte”.

Con todo el entusiasmo de Dustin atrayendo al bebé Demogorgon desde su habitación, los fanáticos de Stranger Things rápidamente acudieron en ayuda de su compañera y el tweet de Ericka rápidamente acumuló miles y miles de retweets. Esto sucedió en menos de un día después de que Ericka le enviara el tweet y David respondió:

Dammit. Not even 24hours. You’re kidding me. @ErickaElizabth DM me please to get the ball rolling. I’m making it seriously hard next time, internet, this is not over between us… https://t.co/Ht0kDCl5hz — David Harbour (@DavidKHarbour) January 18, 2018

“Maldición. Ni siquiera 24 horas. Me estás tomando el pelo. @ErickaElizabth DM, por favor, para ponerme en marcha. Lo haré seriamente difícil la próxima vez, internet, esto no ha terminado entre nosotros…”

Esto llega solo unos meses después de que David demostró ser un hombre de palabra, cuando asistió a los retratos escolares de una estudiante de secundaria que se lo pidió, también, a través de la red social.