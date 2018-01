Leanne Champ solía ir al McDonald’s todos los días, y no podía parar de comer. Un día se dio cuenta de que su marido la engañaba con otra mujer y se refugió aún más en la comida. Una mañana se miró al espejo y se dio cuenta de que necesitaba un cambio radical en su vida.

Al explicar cómo su infeliz relación le llevó a acumular kilos, Leanne dijo: “Cuando tenía 21 años, me casé y, debido a compromisos familiares, tuve que dejar el empleo a tiempo completo para comenzar a trabajar a tiempo parcial. Durante este período estresante en mi vida, recurrí a la comodidad de comer como un mecanismo de defensa. Aunque no lo reconocía, sabía que el peso se estaba acumulando. Tuve una dieta extremadamente poco saludable en viajes diarios a McDonalds, y el ejercicio se redujo al mínimo”.

Leanne dice que fue estimulada a cambiar su vida después de verse en el espejo una mañana, y decidió que era hora de poner fin a su matrimonio de seis meses.

Cuenta que cuando se subió a la báscula y vio que pesaba 127 kg, con solo 24 años de edad, supo que debía cambiar las cosas: “Dejé mi matrimonio enfermizo e infeliz, uno en el que mi marido estaba teniendo una aventura y decidí que necesitaba centrarme en mi propia felicidad para un cambio”.

Ella agregó: “Quería establecerme un objetivo, tener una imagen en mi mente de lo que quería parecer y que, mentalmente, me ayudó a enfocarme desde el principio. En ese momento, seguí a muchas celebridades en línea, y encontré sus selfies inspiradoras y ambiciosas. Cuando publicaron sobre cómo habían cambiado sus cuerpos y lo que hicieron, pensé para mí: “Si pueden hacerlo, ¿por qué no puedo?”.

Fue entonces cuando comenzó un duro trabajo en que combinó dietas saludables, natación y un lento proceso mental para cambiar sus hábitos y la forma en que pensaba: “Físicamente quería cambiar la forma en que me veía, pero mentalmente también tenía que cambiar la forma en que me sentía acerca de mí misma, ya que había tenido un par de años realmente difíciles”, dijo.

El trabajo duro sin duda dio frutos para Leanne, ya que la próxima vez que pisó la balanza, 18 meses más tarde, descubrió que había perdido casi la mitad de su peso corporal. Dijo: “Tomé la decisión de no controlar mi pérdida de peso por escalas ya que no quería decepcionarme en ningún momento, así que confié en el tamaño de la ropa, en cómo me miraba en el espejo y en cómo me sentía”.

Si bien el trabajo de pérdida de peso fue duro y requirió de toda su constancia y fuerza, el trabajo de aceptarse como quién era y darse cuenta que una persona siempre puede modificar su vida en la dirección que ella decida, ese quizás fue el mayor logro y un aprendizaje inspirador.