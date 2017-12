Demi Lovato, la popular intérprete de “Échame la culpa”, sorprendió a sus seguidores con un nuevo modelo de jeans. La propuesta de la cantante rompe con todos los esquemas y genera opiniones divididas entre sus seguidores.

La intérprete de Sorry not sorry fue protagonista, durante la jornada del domingo, del show de navidad Jingle Ball organizado por la estación Y100 de iHeart Radio, ubicada en Florida, Estados Unidos, según informó BioBioChile. En la instancia Lovato no dejó indiferente a nadie, ya que si bien su participación fue destacada lo que llamó la atención fueron sus jeans.

La extraña prenda deja ver completamente la ropa interior de Lovato (y de todo quien se atreva a usarlos, con un estilo vaquero que ha sido bastante criticado.

El raro pantalón tiene en el fondo un portaligas confeccionado en mezclilla. Si bien algunos destacan que puede resultar cómodo en temporadas de calor, otros lo encuentran ridículo ya que deja descubierta toda la zona desde las rodillas a la cintura.

Han sido muchas las modas “extrañas” en jeans este 2017, una de ellas fueron los “jeans embarrados” que, aunque no lo creas, tenían barro falso. Hasta el momento nadie sabe cuál era la idea del artículo, sin embargo hubieron algunos que los compraron y decidieron salir con ellos a la calle para lucirlos.

El caso de Lovato es uno entre varias figuras del espectáculo que fueron pioneras en extravagancia, una de ellas es Lady Gaga, quien sorprendió cuando llegó a los premios MTV, el año 2010, con un vestido confeccionado solo con carne, sí, carne completamente cruda.

¿Qué te parece?

Con información de Página 7.