Se trata de un acuerdo para la vejez de los padres que es generalmente implícita: Los padres pagan por la educación de sus niños, y esperan que en su vejez a los niños les apoyarán economicamente.

No obstante, según reporta New York Times, una mujer en Taiwán, a quien solo se le conoce como Luo, no estaba segura que sus dos hijos, a quienes educó con sacrificio y aún siendo madre soltera iban a mantenerla cuando estuviera en la tercera edad, por ello los obligó a firmar un acuerdo en el que se comprometían a pagarle 60% de sus ingresos una vez siendo dentistas.

El contrato, firmado por los dos hijos, estipulaba que debían mantenerla hasta cubrir un total de 1.7 millones de dólares. El hijo mayor, reportan medios locales, llegó a un acuerdo con la madre de reducir la suma a una cantidad no revelada.

El hijo menor, no obstante, demandó a la corte que encontrara inválida su deuda, después de que su madre lo demandara por no pagarle la manutención durante años.

En su defensa, el hijo menor, conocido únicamente como Chu, declara que por años trabajó en la clínica dentista de la familia de su madre, y que le otorgó la mayoría del dinero acordado (más de un millón). Por lo cual esperaba ser perdonado en la corte.

Sin embargo la corte falló a favor de la madre, y le ha indicado al Dr. Chu pagar una manutención atrasada más intereses, creando una suma de casi un millón de dólares más.