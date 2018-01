Sebastián Leiva conocido por su personaje del “Cangri”en la serie “Perla” y también protagonista del reality “Dash y Cangri”, fue detenido por intento de soborno a Carabineros de Chile, luego de un control policial en la comuna de Maipú.

El “Cangri” hace unos días conducía un vehículo de la marca Jaguar y luego de notar la presencia de los uniformados, decidió aumentar la velocidad de su auto lo que significó una persecución al chico reality por distintos pasajes del lugar, por lo que finalmente se vio en la obligación de parar.

En ese instante, Carabineros realizó una fiscalización donde se le solicitó al joven que presentara sus documentos, tanto del vehículo como licencia de conducir. Sin embargo, Sebastián Leiva no portaba ninguno de los papeles requeridos, por lo que fue notificado por la infracción, que además pudo haber afectado a terceros.

Pero eso no termino en la multa por no presentar los documentos, el “Cangri” no contento con la situación no tuvo mejor idea que ofrecerle a los uniformados el monto de 50 mil pesos, lo que solo empeoró las cosas.

El ex chico reality finalmente fue detenido por cohecho, sumándose esta causa a las anteriores como no portar sus documentos. Sebastián Leiva fue trasladado hasta la 25 Comisaría de Maipú y formalizado durante estos días.

Recordemos que esta no es la primera vez que el joven se encuentra comprometido en asuntos policiales.

Fuente: ADN