Una madre quedó perpleja después de descubrir que su pequeño hijo había dejado una serie de extraños mensajes ocultos garabateados en la pared de su dormitorio que solo podían verse con luz ultravioleta. Kayleigh Parnham fue avisada por su hija Ellie Wilson, de siete años, que su astuto hermano mayor, Alex Watson, de ocho años, había escrito en las paredes con tinta invisible.

Utilizando una pluma UV, Kayleigh, de 30 años, buscó en las paredes de la casa y se sorprendió al encontrar los espeluznantes mensajes. Alex había escrito “Te voy a matar”, “Estoy muerto”, “Engendro del demonio”, “Shh …” y “Morirás”. Kayleigh, de 30 años, dijo: “No podía creer cuando descubrí que mi querido hijo había hecho eso. Apuesto a que parecemos un grupo de psicópatas. Cuando lo encontré por primera vez, estaba un poco conmocionada, para ser sincera. La pequeña me mostró otro mensaje que había escrito que decía que su hermanita iba a matar a todos”.

Kayleigh dijo que aunque no permitía que sus hijos vieran películas o jugaran juegos inapropiados para su edad, Lego Ninjago, Spiderman y cómics habían inspirado a Alex a escribir los mensajes. Ella dijo: “Afortunadamente, él también había escrito ‘Te amo’ en la cama de su hermana, así que no es un demonio completo. Es autista, así que su mente no funciona de la misma manera que otras personas. En su mente, estaba bien porque lo había escrito con tinta invisible. Realmente no podía discutir con esa lógica”.

Bromeó que ahora tendría que dormir con un ojo abierto y tener un bate de béisbol debajo de la cama. Kayleigh dijo: “Tengo un grupo de amigos de WhatsApp y les envié el video. Les dije ‘si alguna vez me pierdo, mi hijo lo hizo’. Mi compañero dijo ‘a veces tu hijo me preocupa’. Envié el video al padre de Alex y a su madrastra y estaban histéricos”.

¿Crees que este niño debiera ser ayudado por un especialista?

Fuente: The Sun