Ya sabes el salario que Alexis Sánchez va a obtener en el Manchester United. Va a ser el jugador mejor pagado de toda la liga inglesa y también ya sabes que Henrikh Mkhitaryan se dirige en la dirección opuesta, que el chileno ha completado su examen médico, ha sido fotografiado en su nuevo kit, que usará la legendaria camisa número 7, y todo lo demás sobre una de las transferencias más cautivadoras en Historia de la Premier League.

¿Pero sabes cómo le decían sus amigos cuando era pequeño? ¿O qué edad tenía cuando obtuvo su primer par de zapatos de fútbol? Pues bien esto es lo que más le interesa a la prensa inglesa en este momento y a continuación te dejamos las tres cosas que más le llama la atención a los isleños sobre la infancia pobre de Alexis Sánchez.

1. Su apodo extraño de la infancia

La mayoría de las personas tienen algún tipo de apodo cuando son jóvenes, y Sánchez no fue diferente en este sentido. Al crecer en Chile, al joven Sánchez le encantaba jugar al fútbol, ​​lo que no debería ser una sorpresa. Pero parece que los niños con los que jugaba no eran tan buenos como él, pues pateaban la pelota en los árboles y en los tejados de las casas, lo que significa que el juego tendría que detenerse momentáneamente.

Sin embargo, no hay que preocuparse, porque Sánchez era excelente trepando árboles a toda velocidad para ir y recuperar la pelota, lo que le valió el sobrenombre de Dilla, abreviatura de Ardilla en español, que se traduce como Ardilla. Brillante.

2. Su primer par de botas de fútbol

Sin duda nació pateando una pelota, pero Sánchez era más viejo de lo que probablemente esperarías cuando consiguió su primer par de botas de fútbol.

Mientras crecía, jugaba descalzo en las calles de Chile, y admite que eso desarrolló su equilibrio y lo ayudó a convertirse en la estrella que es hoy en día.

A los 15 años obtuvo su primer par de botas, un regalo del alcalde local, que apoyó al equipo que el joven representaba en ese momento.

Antes de eso, el chileno usaría unos zapatos prestados conseguidos por su madre.

3. Qué estaría haciendo si no jugara fútbol

Sánchez creció en Tocopilla, que es conocida por sus industrias mineras y pesqueras. Según su hermano Humberto, si él no fuera tan bueno como lo es en fútbol, ​​estaría haciendo lo que la mayoría de la gente de la ciudad hace; trabajando en las minas.

El hermano de Sánchez agregó anteriormente que era porque la familia provenía de un entorno tan pobre que su hermano estaba tan determinado a ser un buen futbolista. Esta semana, se convertirá en el jugador mejor pagado de la Premier League y ha recorrido un largo camino.