Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez, veterinario y ex rostro de televisión, sorprendió a los televidentes de La Divina Comida de Chilevisión tras confesar que utilizó un conocido artículo femenino para solucionar un problema que lo avergonzaba

El episodio de la noche del sábado contó con la participación de las actrices Loreto Valenzuela y Elvira Cristi y del modelo Patricio Laguna, quienes junto a Jiménez tuvieron que deleitar como anfitriones y disfrutar como comensales. En la instancia además revelaron varias anécdotas que no dejaron indiferente a nadie.

La confesión de ‘Lindorfo’ tuvo lugar cuando Elvira preguntó si alguien se había inyectado botox. Inesperadamente todos reconocieron que se sometieron a la intervención.

Loreto reconoció que se inyectó en el ceño y Laguna que se aplicó en la frente, sin embargo nadie pudo contener la sorpresa cuando le consultaron a ‘Lindorfo’, quien confesó que se inyectó el compuesto en las axilas para solucionar un problema que lo avergonzaba.

El veterinario explicó que se sometió a la intervención para dejar de sudar y que el procedimiento fue sumamente doloroso ya que recibió 20 pinchazos por lado.

Además, Jiménez explicó que antes de someterse a la intervención debía ocupar toallitas higiénicas en las axilas para contener la sudoración, situación que lo avergonzaba.

“Me ponía toallas higiénicas en la camisa, con alas, grandes, esas que parecían pañales. Una vez fue tanta la desesperación que me la agarré y me la pegué con masking tape en el brazo e igual se me marcó la camisa…era patológico”, dijo el veterinario.

Revisa la confesión de ‘Lindorfo” a continuación:

Botox en la axila: Una película protagonizada por Lindorfo Jiménez. La historia en #LaDivinaComida 👇🎬 pic.twitter.com/VKO0j8Qpmt — La Divina Comida (@LaDivina_Comida) February 4, 2018

Con información de Página 7.