Este domingo tuvo lugar la celebración de los ya míticos Globos de Oro, que en la ocasión estuvo marcada por las denuncios de acoso sexual en Hollywood, lo que provocó que la mayoría de asistentes lucieran trajes negros.

Al evento también acudió Dwayne Johnson, conocido en Hollywood y el ambiente de la lucha como ‘La Roca’, quien se convirtió hace años en uno de los rostros más influyentes de la pantalla grande.

Pero su éxito en el ámbito cinematográfico no es lo único que lo enorgullece. Su hija mayor, Simone Johnson, que ya tiene 16 años, fue nombrada ‘Embajadora’ de los premios, premio que antes era conocido como “Miss Golden Globes”.

La joven, que actualmente desarrolla su carrera como modelo, se lució en la alfombra roja y el escenario junto a su padre, donde todos pudieron apreciar el gran parecido físico y la buena relación que tiene con él.

Cabe recodar que Simone es la primera hija del actor de acción y su primer compromiso con Dany García, y desde pequeña acompañaba a su padre a los eventos públicos, lo que ha hecho que se acostumbre al mundo del espectáculo y las cámaras que siempre quieren captarla.

La joven adolescente forma parte de la agencia de modelos IMG Models, donde retratan su belleza en sesiones de fotografías que termina compartiendo a sus más de 100 mil seguidores en Instagram.

Estas son las fotografías que dejó la presencia de padre e hija en la alfombra roja. ¿Crees que se parecen tanto como dicen?

#GoldenGlobes Red Carpet: The Rock’s daughter, #SimoneJohnson is Ms. #GoldenGlobes tonight and will be handing out all the awards to the stars. pic.twitter.com/6SVM7i7kFs

— B. Scott (@lovebscott) January 7, 2018