Alvaro Henríquez, vocalista del grupo “Los Tres”, se presentó en dudosas condiciones en la primera jornada del Festival del Verano de Talagante. El cantante, tras ser cuestionado por un periodista entregó una agresiva respuesta que fue duramente criticada por los asistentes al evento y las personas en redes sociales.

“Por el respeto a tu público, me refiere a las condiciones de trabajo, presentarse borracho, o tal vez…”, consultó Felipe Martínez, periodista de la Municipalidad de Talagante. El trabajador no pudo terminar la frase ya que fue interrumpido por Henríquez, quien le respondió: “¿Borracho? ¡Porque no te vai a la conche tu madre mejor weón!”.

Según varios testimonios de las personas que estuvieron en el público, el cantante a penas participó y casi no se le escuchó tocando. La presentación fue calificada de desastrosa y terminó entre un mar de pifias.

En tanto, Carlos Álvarez, alcalde de Talagante, anunció que no pagará el show entregado por la banda: “Impresentable el espectáculo del grupo Los Tres. Hoy en Talagante NO se les paga”, dijo el edil a través de Twitter.

Posteriormente Álvarez, en una entrevista radio BioBio, indicó que tomará acciones legales en contra de los músicos y sus representantes ya que habría una defraudación de la fe pública.

“Cualquier persona en Chile que no cumple su contrato tiene que responder. No hay trato preferente ni excepcional. Si no querían venir, si no les parecía, simplemente nos avisan y no se hace (…) no cantó nunca, toda la gente les gritaba ‘que cante, que cante’. Una burla y una falta de respeto a nuestra comuna”, agregó Álvarez.

Tras el cuestionado espectáculo Henríquez bajó del escenario apoyado en el hombro de su mánager, en ese momento fue abordado por el periodista de la Municipalidad quien le consultó sobre su estado, a lo que el cantante solo respondió con ofensas.

Revisa el diálogo a continuación:

Martínez: “No te parece impresentable venir así, en estas condiciones a trabajar”,

Henríquez: “Súper impresentable, pero estai peor voh si”

Martínez: “Pero te están pagando por venir a hacer un espectáculo, un trabajo, además”

Henríquez: “Ya, ¿y? No entiendo tu punto de vista”

Martínez: “Por el respeto a tu público… Me refiero a las condiciones de trabajo, presentarse borracho, o tal vez…”

Henríquez: “¿Borracho? ¡Porque no te vai a la conche tu madre mejor weón!”.

