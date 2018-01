Un tenso momento se vivió este jueves en el set de Bienvenidos durante la visita del abogado Daniel Stingo, quien visitó el matinal para hablar de su sorpresiva salida de Mucho Gusto.

Tras un breve intercambio de palabras, Raquel Argandoña puso en duda las palabras del abogado, lo que no sentó nada bien a Stingo.

La discusión comenzó luego de que el invitado señalara que se llevaba bien con todo el equipo del matinal, incluyendo a Patricia Maldonado. Fue en ese momento cuando Argandoña lo interrumpió para decirle que no era cierto:

“No te creo, yo creo que no se llevaban bien”, sostuvo la panelista. Ante la interrupción, el abogado no guardó silencio y le respondió con seguridad: “Si yo digo que me llevo bien con Patricia Maldonado, tienes que comértelo”.

Al parecer, a la madre de Kel y Hernán Calderón no lo sentó nada bien la respuesta y alargó el enfrentamiento asegurando que lo que ella tenía entendido es que la relación no era buena, a lo que Stingo volvió a responder con tono serio:

“No sé si tomarlo en serio o como broma. Si te estoy diciendo que me llevaba bien con todos, es como extraño que le digas en pantalla ‘no te creo’ a un tipo invitado“, aseguró el abogado.

Tras el ‘desencuentro’ televisivo, en declaraciones al medio Las Últimas Noticias, Stingo criticó el comportamiento de la panelista, asegurando que le molestó el recibimiento que le dieron:

“Aquí hay una cosa de sentido común: cuando uno va a un lugar, esperas que te traten bien… No recibes a alguien cuestionándolo de entrada”, afirmó, agregando que “los sentimientos no se cuestionan”.

En tanto, Maldonado aseguró al mismo medio que, a pesar de que en su momento sí tuvieron una discusión en pantalla, las cosas se solucionaron posteriormente, lo que no obstante no implica que entre ellos haya una relación de amistad.