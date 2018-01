Una futura madre quedó estupefacta cuando el técnico de ultrasonido le mostró la imagen del rostro de su bebé próximo a nacer. Sharni Turner, de Queensland, quedó impactada por la imagen frontal del feto, que algunas personas han comparado con la cara de Voldermort de la serie de Harry Potter, o con el mismísimo Bebé de Rosemary. Algunas personas, sin embargo, fueron demasiado lejos y describieron al pequeño bebé como el rostro del “mal puro”.

Sharni contó: “Estaba mirando la pantalla con mi tía, quien me acompañó a la ecografía. El bebé estaba durmiendo y no hacía las cosas que necesitábamos para hacer las mediciones correctas”. Fue ahí cuando el bebé despertó de su letargo y el resultado nadie se lo esperaba: “Intentamos muchas cosas para despertarlo y de pronto lo logramos y pudimos ver esa cara, yo pensé wow, esa cara es aterradora’ ¡Fue muy gracioso! Al parecer no le gustó que lo despertáramos”.

I feel like I've seen this before. No, I definitely have seen this before🤔 pic.twitter.com/ApLuKSVoiK — Deshun✈ (@_Corey_Deshun) October 23, 2017

La futura mamá, orgullosa y entretenida, aunque un poco aterrorizada, fue a las redes sociales para compartir la imagen de su inusual ecografía, provocando el miedo entre sus seguidores de Twitter.

La imagen se volvió viral rápidamente, y desde entonces se ha retuiteado casi 11,000 veces, con más de 30,000 Me gusta. Aunque muchas de las respuestas han sido alegres y jocosas, algunas personas han llevado su miedo demasiado lejos, incluso instalando un Sharni a abortar al feto “malvado”. Una usuario desagradable twitteó ‘Abortar, Abortar’, mientras que otra persona sin criterio comentó: ‘Ahora estoy a favor del aborto’.

Sharni les explicó pacientemente a estas personas que, aunque la imagen parecía extraña, en realidad era cien por ciento normal:

I feel like I gotta clarify that I don't in anyway plan on having an abortion and that this is what a human skull looks like scanned bc LMAO — sharni (@sharniiturner) September 13, 2017

“Siento que tengo que aclarar que de ninguna manera planeo tener un aborto y así es un cráneo humano escaneado por LMAO”.

En las redes miles de usuarios hacen gala de su total falta de delicadeza y criterio. Le deseamos suerte a la futura madre y a su hijo perfectamente sano.

Fuente: Unilad