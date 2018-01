Creo por experiencia propia que cuando alguien sueña con algo y lo desea con muchas muchas muchas ganas y trabaja para conseguirlo, finalmente lo logra, salvo una que otra excepción. Hoy mientras me inyectaban fierro por la anemia que tengo, cerré los ojos por largo rato deseando una vez más mi sanación completa y definitiva, rogando para que los pinchazos que tanto odio por fin terminen y pueda decir "estoy completamente sana". Mañana tengo que operarme nuevamente. Ésta vez me sacarán el tumor del pulmón… Y así es cómo el cáncer se va retirando de mi cuerpo. Así que nuevamente les pido rezar para que salga todo bien y la recuperación sea rápida. Que nunca nadie te diga que es imposible. Basta con que tú lo creas para que ocurra y que otro más también lo haga, para que el milagro resulte.

A post shared by Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) on Jan 4, 2018 at 6:05pm PST