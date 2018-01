Un intenso nuevo capítulo se vivió la noche de este miércoles en la nocturna de Mega,’Perdona Nuestros Pecados’. La teleserie sigue cautivando a la audiencia con las aventuras de los habitantes de Villa Ruiseñor.

Y lo cierto es que la vida en la Villa es cada vez más intranquila. El caso del asesinato de Elvira, cada día más cerca de salir a la luz, sigue siendo uno de los focos principales de la teleserie, pero no el único.

En el último capítulo emitido hubo un detalle que llamó poderosamente la atención de los televidentes, que no dudaron en dejar sus reacciones a través de la red social twitter. Se trata de inesperado encuentro entre Ángela Bulnes (interpretada por Paola Volpato) y su antiguo amor, Jeremías Casagrande (interpretado por Rodrigo Soto), quien llegó a Villa Ruiseñor para ayudar en la campaña de Jorge Alessandri.

El encuentro levantó las teorías de los tuiteros, quienes han comenzado a sospechar que el hijo de Ángela, Gerardo, sería en realidad hijo de Jeremías.

“30 años”… ehhh… esto me huele a “me case con lamberto porque me dejaste embarazada y yo no quería cagarte la vida…”, “No quiero ser mal pensada pero Gerardo se parece a Jeremías, por lo menos mucho más que a Lamberto” o “weon se imaginan que Gerardo es hijo de Jeremias y la Augusta hija de Armando? entonces Camilo seria el único de rial Montero junior y los demás solo son pico en el ojo para el pobre Lamberto” son solo algunas de las reacciones que dejó el capítulo en la red social.

Revísalas a continuación

weon se imaginan que Gerardo es hijo de Jeremias y la Augusta hija de Armando? entonces Camilo seria el único de rial Montero junior y los demás solo son pico en el ojo para el pobre Lamberto :O #AmorDelPasado — Daniela #SANVERS (@Malex_Sanvers23) January 4, 2018

Sera el padre del hijo mayor de angela ?? El famoso jeremias ??? #AmorDelPasado — Divina pastora 🐞 (@alonsoi30337392) January 4, 2018

#PerdonaNuestrosPecados #BarcedesLover #AmorDelPasado "30 años"… ehhh… esto me huele a "me case con lamberto porque me dejaste embarazada y yo no quería cagarte la vida…" — Juan Salvo (@Eternauta_1982) January 4, 2018

No quiero ser mal pensada pero Gerardo se parece a Jeremías, por lo menos mucho más que a Lamberto 🤔 #AmorDelPasado #PerdonaNuestrosPecados pic.twitter.com/Honejg3Vng — gaвrιella❣️ (@GaabiRose) January 4, 2018