Una pareja que celebra su décimo aniversario ha compartido su increíble transformación física de geek a hermosa.

Wendy Joseph, de 29 años, y su prometido, Dan Hennessey, de 30 años, que son de Nueva Jersey pero ahora viven en San Diego, California , publican con frecuencia fotos de sus cuerpos perfeccionados en sus redes sociales.

Pero hace 10 años, la pareja parecía prácticamente irreconocible, y tienen las imágenes para demostrarlo.

Al publicar una imagen actual en paralelo con una de 2017, Wendy escribió en Instagram : “¡10 años de diferencia! A la izquierda 2007, a la derecha 2017. Solía ​​tener una permanente y usar el pelo pegado a la cara todos los días y @shotsofhennessey solía afeitarse una vez a la semana “.

Wendy abandonó las planchas de pelo químicas hace seis años y Dan comenzó a abrazar la tendencia de la barba en 2017.

La pareja que se comprometió en París en septiembre de 2016, trabaja en conjunto como entrenadores personales que ofrecen asesoramiento físico y nutricional a través de su empresa True4You Fitness .

Wendy tiene experiencia en salud pública y tiene una Maestría en Administración Pública.

Dan, un ex jugador de baloncesto de la universidad, ha trabajado en la industria del fitness durante 11 años, obteniendo una Licenciatura en Ciencias del Ejercicio, así como una Certificación de Entrenamiento Nutricional de Nutrición Precisa.

Sin embargo, a diferencia de muchos entrenadores personales, en su sitio web revelan que prefieren un enfoque más flexible y de largo plazo para la salud y el estado físico. Aunque ambos ahora cuentan con abdominales y cuerpos delgados, Wendy compartió que no siempre ha sido tan confiada en su apariencia.

Sin embargo, Dan la ayudó a amar y aceptar su cuerpo, sin importar qué. Ella escribió: “Él ha estado allí para mí sin importar nada. Literalmente. No importa qué. Él me ha cuidado y apreciado a pesar de todo. He sido gruesa y delgada. Mayormente gruesa, pero me encanta, así que a él le encanta”.

Y Dan no es el único. De hecho, miles de usuarios de las redes sociales compartieron su admiración por la nueva apariencia natural de la pareja, aparentemente sin edad, con la publicación de Wendy’s en ese momento, que logró casi 60,000 Me gusta en poco menos de una semana.

Muchos usuarios también comentaron sobre las instantáneas, convirtiéndose en lírica sobre la transformación del dúo, y elogiando su aspecto juvenil.

Comentando sobre la publicación, el usuario de Instagram curlybynaturee escribió: “¿Los dos envejecieron en reversa? ¿De qué fuente de juventud beben?”.

El usuario __rose_child__ bromeó: “¿Por qué parece que está saliendo con la mamá en la foto de la izquierda y con la hija en la de la derecha?”.

Y la usuaria_mrs_priscilla preguntó: “¿Quieres decirme cómo envejeciste hacia atrás? Ustedes hacen una pareja tan linda, tienen que seguirlos a los dos”.

Instagrammer kiki_kinzie escribió: “Parece un vikingo sexy y le gusta una bella diosa nubia”.

Este sentimiento fue compartido por plantpowered_p quien comentó: “Una pareja tan hermosa. Ambos exudan tanto amor y alegría”.