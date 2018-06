Aristóteles lo probó por primera vez en 330 aC, sin embargo, muchos teóricos de la conspiración aún dudan de si la Tierra es realmente redonda. Las agencias espaciales, incluidas la NASA y la ESA, han tomado innumerables imágenes de satélite que muestran claramente que nuestro planeta es esférico.

Pero a pesar del hecho de que hay una gran cantidad de pruebas científicas, muchas personas siguen siendo inflexibles en que es plana. Sus extrañas teorías sugieren que nuestro planeta es realmente un disco rodeado de hielo que está custodiado por la NASA, y que la gravedad es solo una ilusión. Aquí está nuestro resumen de algunas de las ideas más extravagantes.

Muchas teorías sobre la Tierra Plana están basadas en referencias a nuestro planeta aparecidas en la Biblia. Varios textos del libro cristiano describen a la Tierra como “inamovible”, mientras que en el libro de Daniel puede leerse que el rey “vio un árbol de gran altura en el centro de la tierra … que alcanzaba con su parte superior hacia el cielo y era visible para los límites más lejanos de la tierra”.

Si la Tierra fuera plana, un árbol alto sería visible para “los límites más lejanos de la tierra”, pero esto es imposible en una Tierra esférica, afirman los creyentes. Otras referencias bíblicas son un poco más tenues, como la referencia a “fundaciones” y “esquinas” de la Tierra.

La NASA protege una pared de hielo alrededor de nuestro planeta

Una de las teorías de la Tierra plana más populares es que la Tierra es un disco con el Círculo Polar Ártico en el centro, y que la Antártida forma una pared de hielo alrededor del borde.

Las teorías de la conspiración creen que la NASA protege esta pared de hielo, para evitar que las personas trepen y caigan de nuestro planeta. En el sitio web de la Sociedad de la Tierra Plana, se dice que: “La visión tradicional es que el Muro de Hielo se eleva aproximadamente a 150 pies sobre el nivel del mar, evitando que el océano se derrame sobre el borde de la Tierra.



“Otros creen que la Pared de Hielo es mucho más grande. En este modelo, hay un límite impenetrable de hielo más hacia el exterior alrededor de los bordes de la Tierra, generalmente se estima que tiene entre 40,000 y 50,000 pies de altura.

“En ambas vistas, la Pared de Hielo es una estructura formada naturalmente, una cadena montañosa simplemente cubierta de hielo y nieve”.

El viaje espacial es falso

Muchos teóricos de la conspiración creen que los viajes espaciales son falsos, y que las agencias espaciales, incluida la NASA, usan formas elaboradas para pretender capturar imágenes de nuestro planeta. Si bien el motivo para esto sigue sin estar claro, los teóricos de la conspiración tienen una variedad de teorías.

Su teoría más popular es que la NASA falsifica viajes espaciales con fines de lucro, y que la NASA es principalmente un frente de malversación.

Otras teorías incluyen que la NASA no sabe que la Tierra es plana y que simplemente ha estado fingiendo el concepto de viaje espacial, o es un intento de “dominio militar”.

En el sitio web de la Sociedad de la Tierra Plana, aparece que: “El gobierno de los EE.UU. y sus aliados europeos tienen un gran interés en invertir incontables millones de dólares en falsificar viajes espaciales porque ofrece una imagen superior al resto del mundo.

“Una vez que un país tiene la tecnología para llegar a la órbita, también puede asustar a los agresores y enviar ICBM lloviendo sobre sus enemigos con solo apretar un botón.

“Crear la ilusión de los viajes espaciales es fundamental para la seguridad nacional de una nación del primer mundo, ya sea realmente posible o no”.

La gravedad no es real

La gravedad es solo una ilusión, según muchos teóricos de la conspiración. Afirman que, en lugar de ser una fuerza, la gravedad es en realidad la aceleración hacia arriba de la Tierra en forma de disco.

La Sociedad de la Tierra Plana dice: “La teoría tradicional de la gravedad es incompatible con el Modelo de Tierra Plana porque requiere una gran masa esférica que tira de los objetos uniformemente hacia su centro.

“En lugar de un tirón hacia abajo debido a la presencia de masa, la teoría de la aceleración universal afirma que la Tierra en forma de disco se acelera ‘hacia arriba’ a una velocidad constante de 9.8 m / s al cuadrado. Esto produce el efecto comúnmente conocido como “gravedad”.

La teoría de Pac-Man

Una de las teorías más extrañas, presentada la semana pasada en la primera convención de la Tierra Plana del Reino Unido por el músico Darren Nesbit, fue que vivimos en un mundo de Pac-Man.

Hablando en la conferencia, el Sr. Nesbit dijo: “Sabemos que es posible viajar continuamente de este a oeste. Una posibilidad lógica para aquellos que son verdaderos pensadores libres es que el espacio-tiempo se envuelve y obtenemos un efecto Pac-Man “.

La teoría del Sr. Nesbit se basa en dos observaciones principales. Agregó: “Una es que, ve o quédate afuera, ¡el mundo claramente no se está moviendo! Sé que mezclan una gran cantidad de razones sin sentido por las que no sentimos este movimiento de 1.038 + 67,000 + 500,000 mph en diferentes direcciones, pero cualquiera que haya estado en un terremoto sabe lo que se siente cuando la Tierra realmente se mueve y no de una forma perfectamente estable. El otro es que no importa dónde vivas en esta supuesta pelota, pareces vivir justo encima de ella.

“Alguien debería estar viviendo del lado de la pelota, con un paisaje perfectamente vertical, y las personas deberían vivir debajo de él, caminando boca abajo”.

Australia es falso

Si bien es el hogar de más de 24 millones de personas, algunos seguidores de esta teoría creen que Australia es falso. El origen de la publicación “falsificación de Australia” comenzó en Reddit en 2017 y fue escrito por Shelley Floryd. Pero parece estar de regreso en las mentes de los esféricamente desafiados en este momento.

“Australia no es real”, comienza la diatriba. “Es un engaño, hecho para que creamos que Gran Bretaña trasladó a sus criminales a algún lugar. En realidad, todos estos criminales fueron cargados desde los barcos hacia las aguas, ahogándose antes de que pudieran ver tierra alguna vez más.

“Es un encubrimiento [sic] para uno de los mayores asesinatos en masa en la historia”. Además, la publicación reconoce que todos los australianos no son más que personas generadas por computadora y si alguna vez has estado allí: “estás terriblemente equivocado”. Hilarantemente, los pilotos aparentemente están metidos en ello, y te han estado volando a partes de Sudamérica todos estos años.