Una nueva villana hará su aparición en la teleserie de Mega, ‘Verdades ocultas’ para revolucionar la historia que mantiene atrapados a los televidentes.

La actriz Paula Sharim será la encargada de dar vida a Isabel Guzmán, la esposa de Pedro Mackenna, interpretado pro Julio Milostich. ” Su llegada debería desatar un gran movimiento en la teleserie”, aseguró en declaraciones con el diario nacional La Tercera.

Sharim ha desarrollado gran parte de su carrera como actriz en el área teatral y su última aparición en TV fue en ‘Mamá Mechona’ (Canal 13).

“Me alegra que me hicieran esta linda invitación, porque la verdad es que a mí la tele me gusta harto. Me gustan las teleseries, y consideré que era un buen momento para mí, a pesar de estar muy ocupada con el teatro. Decidí estresarme con eso de los horarios que te exige una teleserie, pero estaba un poco encerrada, y por eso me cayó tan en gracia la invitación”, señaló Sharim en declaraciones al referido medio.