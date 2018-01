Muchos padres usan Instagram como una forma de compartir fotos de sus pequeños con familiares y amigos. Algunos incluso deciden extender ese círculo y compartir sus preciosos momentos con completos extraños.

Pero independientemente de a quién le permitan acceder a sus fotos especiales, siguen siendo momentos muy personales y son especiales para la persona que los publicó. Por lo tanto, puede ser extremadamente molesto cuando las personas hacen comentarios groseros o molestos sobre ellos.

La mamá Jordan Lee Jones tuvo que lidiar con comentarios desagradables después de publicar una foto desnuda de su hija de dos años, Winter, jugando en la playa el lunes. Varias personas incluso reportaron la foto, lo que resultó en que Instagram la eliminó por romper las reglas del sitio.

Sin embargo, no era el hecho de que ella estaba desnuda lo que parecía molestar a la gente: era el color de su piel. El primer comentario que recibió dijo: “Es repugnante ver cuán oscura es la piel de tus hijas. ¿Has oído hablar de crema solar?”

“¿Qué tal si comienzas a usarlo antes de que tu hijo luzca de 40. Horrible madre”, le dijeron.

Ella se sorprendió por el mensaje y decidió compartir otra publicación para explicar. En declaraciones a Mirror Online, dijo: “Recibí muchos mensajes amables y decidí publicar la foto explicando que tenemos un legado aborigen del lado de mi madre, por lo que nuestra piel es naturalmente oscura y se broncea sin importar cuánto bloqueador solar y zinc tengamos”.

Sin embargo, cuando se despertó a la mañana siguiente, descubrió que la foto original había sido eliminada. Ella dijo: “Me desperté, organicé a los niños y me senté a revisar mi Instagram solo para abrir mi feed y recibí una notificación de Instagram que decía que había incumplido las normas de la comunidad. La foto ha sido reportada a Instagram en numerosas ocasiones. Estaba horrorizada y envié un correo electrónico a Instagram pero aún no he recibido una respuesta”.

Y lo que es más perturbador, no fue solo una persona que la reportó. Cuando descubrió lo que había pasado, publicó otro mensaje en su página expresando su indignación.

Ella escribió: “Me desperté esta mañana para ver que mi publicación había sido eliminada de Instagram porque más de unas pocas personas lo habían denunciado. Estoy disgustada con la idea de que las personas que me siguen intimidan a las mujeres con sus comentarios racistas.

“La piel de mi hija es hermosa y tomo todas las medidas necesarias para asegurar que su piel esté protegida y me levanto cada día tratando de ser la mejor madre posible. Si no te gustan mis publicaciones o el color de tu piel te ofende, solo deja de seguirme”.

Decidió ir más allá y decidió no volver a mencionar el impactante incidente en su página.

Ella agregó: “No volveré a publicar sobre eventos de las últimas noches porque no quiero poner energía negativa en el mundo, pero por favor, dense cuenta de que soy una persona real detrás de esta cuenta, no soy un robot. Tengo sentimientos y emociones y aunque tengo la piel gruesa cuando se trata de trolls, los comentarios degradantes sobre mis hijos me disgustan”.

Sin embargo, Jordan-Lee ha dicho que no permitirá que esto le impida publicar las fotos que quiere en las redes sociales. Ella dijo: “No dejaré de publicar las fotos que hago para complacer a una minoría. El color de piel de mis hijas no es para avergonzarse. Las fotos que publico capturan momentos de nuestra vida”