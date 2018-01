Aries:

Vas a alcanzar tu cuarta crisis de vida y luchas con tus elecciones de carrera. Pasarás noches preguntándote si estás por el camino correcto o si te has desviado del rumbo. Te preguntarás si debes seguir persiguiendo el dinero y la seguridad, si debes extender tus alas y seguir tu pasión, o si hay una manera de lograr todo de una vez.

Tauro:

Tendrás que tomar una decisión acerca de si deseas permanecer en tu casi relación o romper el ciclo.Tendrás que decidir si lo va a colocar en su lugar, si te marcharás sin decir una palabra o si vas a permitir que continúen tratándote como un plan alternativo.

Géminis:

Tendrás una pelea con alguien cercano a ti. Es algo que sabías que venía, porque tus sentimientos han estado hirviendo durante mucho tiempo. Después de compartir sus sentimientos mutuos (y, accidentalmente, decir algunas cosas dolorosas en el proceso), tendrás que decidir si significan lo suficiente como para poner en práctica el esfuerzo para reparar la relación o si son tóxicos en general y no merecen un lugar en tu vida para siempre.

Cáncer:

Vas a luchar con tu propio reflejo. Tendrás días en los que tus inseguridades te comerán vivo. Donde desearías ser diferente. Pero llegarás a un punto en el que ya no podrás tratarte como una basura, porque está afectando tu carrera y tus relaciones. Entonces tendrás que volver a aprender cómo hablarte a ti mismo. Tendrás que enseñar la voz dentro de tu cabeza para que te ame.

Leo:

Lucharás con tu pasado. Alguien de hace años volverá a aparecer en tu mundo y no sabrás cómo manejar su reintroducción. No estará seguro de si debes recibirlos con los brazos abiertos o si debes ignorar sus intentos de reconectarse. Te llevará un tiempo descubrir cuál es el mejor movimiento para ti, porque ya has creado una nueva vida, una buena vida, una vida sin ellos.

Virgo:

Lucharás con tu horario. Intentas hacer todo. Intentas complacer a todos. Pero ahora que eres mayor, te resulta imposible. Va a ser difícil para ti equilibrar tu carrera, tu familia y tus amistades, y amar la vida durante la primera mitad de 2018. Va a tener que sacrificar algunas cosas que amas y decepcionar a algunas personas, para hacer espacio para el resto de lo que tienes programado.

Libra:

Durante la primera mitad de 2018, vas a tener problemas financieros. Estás haciendo lo posible por ahorrar tu dinero para que puedas pagar la vida de tus sueños, pero eso será difícil de hacer cuando los problemas sigan apareciendo y tengas que gastar cientos de dólares inesperadamente. Apesta, pero es posible que debas perderte los viajes por carretera y reducir las cenas para asegurarte de tener suficiente en la cuenta bancaria para futuras emergencias.

Escorpión:

Vas a tener problemas con tu salud. Sigues diciéndote a ti mismo que comerás más sano y comienzas a hacer ejercicio, pero será difícil para ti seguir esas palabras. Es por eso que irás y volverás entre entrenar mucho durante unas semanas y luego relajarte por unas semanas con excusas. Te llevará unos meses encontrar el ritmo que más te convenga.

Sagitario:

Lucharás con tu enojo. Hay sentimientos no expresados ​​que has mantenido embotellados por mucho tiempo. Durante la primera mitad de 2018, dejarás de posponer las cosas y enfrentarás tus problemas o caerás en hábitos autodestructivos como beber demasiado, trabajar demasiado o dormir demasiado. Intentarás arreglar lo que está roto o intentarás escapar por cualquier medio necesario.

Capricornio:

Lucharás con tus sentimientos. Te enorgulleces de ser independiente, de sobrevivir por tu cuenta, pero alguien vendrá solo y te convencerá de que bajes la guardia. Durante un tiempo, quedarás atrapado entre entregarles tu corazón y alejarlo de ellos para ahorrarte el problema. No sabrá qué hacer, porque nunca antes había sentido tan fuerte acerca de alguien.

Acuario:

Vas a luchar con preguntas existenciales. Te preguntarás si tu vida tiene sentido. Si estás cumpliendo tu propósito o estás desperdiciando tu vida. Durante la primera mitad de 2018, sentirás que estás dejando pasar demasiado tiempo sin hacer nada que valga la pena. Tendrás que encontrar algo que te apasione para evitar sentirte tan perdido.

Piscis:

Durante la primera mitad de 2018, lucharás con la soledad y harás algunas cosas de las que no estárás orgulloso para hacer que esa sensación desaparezca. Puedes contactar a un ex. Puedes comenzar una relación con alguien que sabes que está mal para ti desde el principio. Pero, finalmente, te darás cuenta de que la compañía equivocada es peor que ninguna compañía. Entonces aprenderás a estar solo.

