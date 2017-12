El próximo 2018 vendrá cargado de cambios para todos. A la hora de hablar de lo que nos deparan a cada uno de nosotros los próximos 12 meses, el terreno amoroso suele ser uno de los temas más recurrentes.

De acuerdo al sitio NuevaMujer, la revolución energética que traerá consigo el nuevo año llevará a varios signos a encontrar el amor definitivamente. En concreto, estas serían las características de esa persona especial que llegaría a tu vida en 2018:



ARIES

Bravo, después de mucho tiempo de buscar a alguien que entre en tu vida, por fin podría verse cristalizado ese sueño. Si sales de tu zona de confort, si te atreves, si conoces a personas nuevas, el amor estará frente a ti más rápido de lo que imaginas.



TAURO

Vas a encontrar a alguien que te dará todo su apoyo. tal vez no será tu amor eterno, pero sí será una persona en quien podrás confiar, en quien podrás apoyarte cuando sientas que ya no puedes más.



GÉMINIS

Encontrarás el amor en ti, dejarás un tiempo la búsqueda de alguien para entender que primero necesitas sanar y encontrar estabilidad para que lo demás se dé. No necesitarás a nadie más.



CÁNCER

No encontrarás un amor eterno, pero la aventura no faltará en tu vida. Estarás con una persona que te enseñará cosas, te abrirá un panorama nuevo, pero no será la persona destinada para una relación duradera. Disfrútalo.



LEO

Un amor regresará, alguien que pensabas que ya no volvería a tu vida se manifestará de nuevo. No quiere decir que sea alguien con quien ya hayas tenido algo, es una persona especial en la que siempre habías estado interesado.



VIRGO

El 2017 fue especialmente difícil para ti, pensaste que te quedarías solo el resto de tu vida, querido Virgo, pero no es así, el amor te estaba reservando algo bueno. El amor no llegará de la mano de alguien conocido, así que no dejes de lado tu coquetería.



LIBRA

Llevas tiempo solo porque aún no superas a un amor del pasado, déjame decirte que podría volver para por fin, tener la relación que siempre habías soñado a su lado.



ESCORPIÓN

No te enamorarás de una persona, sino de la vida, estarás abierto a nuevas experiencias. Se te ve muy feliz, disfrutando de ti y de tu soltería.



SAGITARIO

El amor de tus amigos se hará presente, sentirás que nada puede salirte mal si cuentas con tus amigos más cercanos, con la gente que te quiere y te apoya a pesar de tus malos momentos y tu mal genio.



CAPRICORNIO

Será un gran año para ti, disfrutarás del sexo más que nunca, estarás más sexy, más atractivo que nunca, querido Capricornio, se ve una cama ardiente en 2018.



ACUARIO

Hay muchas posibilidades de que te encuentres a quien consideraste tu primer amor, alguien que te hizo suspirar, que te robó el aliento y que vuelve, si crees en las segundas oportunidades, esta es la de ustedes.



PISCIS

Habrá mucho amor, tu persona no será fugaz, como ha sucedido en el pasado. Esta vez encontrarás a alguien que querrá permanecer en tu vida y eso te animará a continuar.