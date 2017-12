Menos de un mes ha durado la participación de Alejandra Quiroga como informadora del tiempo en Chilevisión.

Tras 8 meses dando el informe climatológico en horario prime y en el bloque de la tarde, el paso de la comunicadora por el canal del grupo Turner toca a su fin. Así lo confirmó la propia boliviana al medio Las Últimas Noticias, donde explicó que fue desvinculada unos días antes de que venciera su contrato.

“Era un contrato anual que se vencía este 31 de diciembre. Había una posibilidad que me renovaran, pero lamentablemente no fue así. Ayer me comunicaron que no seguiré en el canal”, sostuvo en declaraciones al referido medio.

Este despido se suma a la larga lista de despidos que se han ido conociendo en los últimos días. Alejandra explicó que la decisión sobre su cese estaría relacionada con la contratación de meteorólogos expertos en la materia, lo que ella comparte:

“Van a empezar a contratar a meteorólogos y sabes que le encuentro bastante sentido (…) me siento habilitada para hablar de deportes, moda, política y del tiempo. Pero como en el canal le quieren dar un enfoque más profesional al tiempo no me parece descabellado que me saquen” sostuvo, tal y como consigna el medio BioBioChile.

Cabe recordar que, para emprender esta nueva aventura en Chilevisión, Quiroga tuvo que renunciar al trabajo que durante 8 años realizó en Zona Latina, pero asegura que no está arrepentida:

“Renuncié para jugármela por un proyecto que yo sabía que era arriesgado y no me arrepiento. Es muy distinto estar en un canal de señal abierta a uno del cable. He aprendido harto“, señaló.

Además, la joven aseguró que seguirá probando suerte en su rubro porque quiere quedarse en el país: