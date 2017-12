Aries

(Del 21 de marzo al 19 de abril)

2018 puede ser un año lleno de actividades románticas, o de una que sea significativa. Este podría ser el año en que finalmente encuentres a alguien que no te decepcione como todos los demás en el pasado. 2017 fue todo sobre aventuras casuales, pero el próximo año será diferente. Exigirá lo que se merece y ya no se conformará con un romance temporal.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Para 2018, su fuerte necesidad de independencia y espacio crecerá aún más. Eres obstinado en tus viejas costumbres, pero en última instancia necesitarás dejar entrar a la gente en tu vida de alguna manera. 2018 será el año en que dejes que tu guardia baje lentamente. Esto podría ser tanto con una amistad como con una persona importante, pero lo único que importa es que estás creciendo y convirtiéndote en la persona que se supone que se debes ser.

Geminis

(22 de mayo al 21 de junio)

En 2018, llegas a encontrar un romance para toda la vida, pero esta vez será contigo mismo. Odias estar solo, porque te hace sentir vulnerable o indigno. 2017 fue un año lleno de búsquedas de soluciones temporales para aumentar su confianza y hacer que se sienta querido. Pero 2018 será muy diferente. No buscarás amor constantemente este año. Encontrarás un nuevo amor por ti mismo y ya no te sentirás solo en tu propia piel. Entonces, aunque para 2018 no se trata solo de encontrar un nuevo amante, se tratará finalmente de amarte a ti mismo.

Cáncer

(22 de junio al 22 de julio)

Estás casi exactamente donde quieres estar en la vida, Cáncer. Todo finalmente está cayendo en su lugar de manera lenta pero segura. Es hora de que inviertas ese enorme corazón tuyo en algo real. Has tenido dificultades para encontrar a los socios correctos en el pasado porque todavía estabas aprendiendo cosas sobre usted mismo. Has trabajado mucho y duro para convertirte en la persona que eres hoy, y ahora 2018 se trata de encontrar a alguien tan increíble como tú. Estarás asombrado de con quién o con lo que tropezarás.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

En 2018, se trata de encontrar una conexión espiritual e intercambiar con alguien especial. 2017 estuvo lleno de aventuras sin sentido y conexiones sin salida. El nuevo año será todo lo contrario. Estás comenzando a enfocarte más en los vínculos emocionales y las conexiones más profundas con tus actividades románticas. Te centrarás menos en la buena apariencia y más en el buen carácter.

Virgo

(23 de agosto a 22 de septiembre)

En blanco, 2018 es el año en que conoces al amor de tu vida. 2017 podría haberte chupado en el mundo de las citas. Pero eso está por cambiar. Te toparás con alguien excelente el próximo año, siempre y cuando mantengas los ojos abiertos para ellos. Nunca se sabe, el extraño al otro lado del camino mirándote podría ser el amor de tu vida. Hablar con extraños. Conocer gente nueva. Toma riesgos. No deje pasar la oportunidad de establecer nuevas conexiones con las personas. Porque esta vez podría ser la correcta.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Decir que 2017 fue un año memorable para usted sería una subestimación. Ha sido un viaje largo y agotador para ti cuando se trata de tus relaciones amorosas. Has estado buscando algo o alguien, pero no estás exactamente seguro de quién o qué es lo que estás esperando encontrar. 2018 será un año que te abrirá los ojos a lo que realmente quieres de un compañero. Incluso puede descubrir que tiene un cambio total de corazón. Pero uno que te beneficiará profundamente.

Escorpión

(23 de octubre al 22 de noviembre)

2018 va a ser todo sobre amor, amor propio, por supuesto. Este será el año en el que finalmente te enamorarás de ti mismo. Y para ser sincero, no tendrás mucho tiempo para preocuparte por una relación. ¡Y eso es porque estás trabajando en la que tienes contigo mismo! No querrás estar atado. Quieres extender tus alas y volar. Te sentirás fuerte, hermoso, valiente y aventurero. El mundo es tuyo. Y eventualmente te enamorarás de alguien. Pero hasta entonces, continúa enamorado de la vida.

Sagitario

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

2018 será el año en que tomes una posición en tu vida amorosa. Será el año en que finalmente deje de permitir que las personas se aprovechen de usted. 2017 estuvo lleno de señales mixtas y de una noche. Permitiste que las personas vinieran y salieran de tu vida como quisieran. Este año, todo eso finalmente cambiará. 2018 será el año en que dejes de hacer tanto por las personas que te tratan como un felpudo. Te darás cuenta de que ya no valen tu precioso tiempo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Siempre has sido el primero en alejar el amor. Incluso podrías tener algunos problemas emocionales e íntimos que aún persisten en la superficie. Pero en 2018, te liberarás de tu caparazón. Este año se trata de divertirse. Te sientes tan seguro como siempre, y la gente se sentirá atraída por ti como un imán. Te sentirás muy sociable y sexy, ¡alardea de lo que tienes! No querrás estar atado porque finalmente estás soltando y explorando lo que la vida tiene para ofrecerte. ¡Es tu momento de brillar, Capricornio!

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

2018 será el año en que te encuentres con alguien que cambiará completamente tu vida de muchas maneras extrañas. Y aunque esta persona podría no ser tu feliz para siempre, jugarán un papel muy importante al darte forma de la persona en la que te estás convirtiendo. No te resistas a esta persona. Ellos tienen una importante lección para enseñarte. La lección te beneficiará de una manera importante. Prepárate para esta persona, Acuario.

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

2018 se perfila como un gran año para ti románticamente, Piscis. Va a ser un año lleno de emoción y pasión en todos los sentidos. Es probable que empieces a sentirte más afectuoso y abierto a la idea del romance. 2017 fue un año de moderación y aprensión. Este año será tu año para ponerte a ti mismo y jugar un poco al campo, por así decirlo. ¡Sal ahí fuera! El amor está a la vuelta de la esquina para ti.