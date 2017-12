Kirsten Hawksey, que tenía una hija de 15 meses, dejó un mensaje final antes de fallecer el día de Navidad. Kirsten, que era de Liverpool, tenía solo 23 años cuando murió, dejando a su hija Penélope al cuidado de sus padres. Cuatro semanas antes de morir, le diagnosticaron leucemia promielocítica aguda. En las semanas previas a su muerte, dejó un mensaje final en Facebook para crear conciencia, advirtió que la gente no debería “ignorar ningún síntoma”.

Ella escribió que le habían diagnosticado leucemia y que había comenzado una quimioterapia. Deja claro que no es una noticia agradable, y hace un llamado a la gente para que no ignore ningún síntoma. Cuenta también que nunca iba al doctor, y da gracias a todos los que la presionaron para que fuera a revisarse unos moretones que le salieron sin explicación.

Escribió: “Literalmente, no pude agradecer a todos mis familiares, amigos y compañeros de trabajo por todo su apoyo la semana pasada. En todo caso, me siento más afortunada que desafortunada. Solo quiero agradecerles a todos”.

Ella fue diagnosticada con leucemia el 27 de noviembre después de ir a ver a un médico con respecto a moretones sospechosos en su pierna. Según su padre Neil, ella había ignorado los hematomas al principio, pero cuando empeoró fue al hospital para obtener una opinión médica. Cuando recibió la devastadora noticia , en lugar de sentir lástima por sí misma, se mantuvo positiva.

En declaraciones al medio inglés Metro, su padre dijo:

“Ella estaba en forma, cuando comenzaron a surgir los hematomas. Al principio no les puso atención, pero luego vimos sus piernas y parecía como si estuvieran llenas de manchas. Los médicos le preguntaron si se había sentido cansada y ella respondió ‘sí, pero no excepcionalmente’. Tenía una hija de 15 meses y trabajaba a tiempo completo; estaba cansada. Pensamos que ella podría ser anémica o algo así. Buscó en Google el síntoma y regresó diciendo leucemia. Pero solo se rió, porque no se sentía enferma.

Neil ha dicho que toda la experiencia lo ha dejado, a su hijo de 16 años, Jack, y su esposa Emma, “completamente entumecidos”. Cuando descubrieron que Kristen había sufrido una hemorragia en el cerebro el día de Navidad, la familia tuvo que tomar la decisión difícil y “catastrófica” de apagar su máquina de soporte vital.

La leucemia promielocítica aguda es un subtipo de leucemia mieloide aguda (LMA), es un tipo raro de cáncer que puede afectar a los glóbulos blancos. Puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad, pero es más común en personas mayores de 60 años.

Es importante que siempre estemos revisando nuestro estado de salud.