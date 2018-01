Aries

(Del 21 de marzo al 19 de abril)

Enfócate en un objetivo interno por una vez; no a dónde vas a viajar después o qué oficio vas a dominar después, sino más bien, a alguna lucha interna que has pospuesto sistemáticamente para finalmente poder comenzar a trabajar y obtener ayuda para la ansiedad, falta de presencia, procrastinación, dudas, cualquier cosa.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Trabaja en tus habilidades de escucha; porque tan cálido y amoroso como eres, también puedes ser inflexible a tu manera. Hacer un esfuerzo consciente para escuchar más es una aspiración maravillosa, y es una gran cosa para trabajar cuando el año apenas ha comenzado.

Géminis

(22 de mayo al 21 de junio)

Sé el primero en acercarte a amigos que no has visto o hablado en mucho tiempo; si es un amigo que vive muy cerca, pídales que vayan a cenar. Si es un amigo de larga distancia, llámalos o simplemente envíales un mensaje de texto para avisarles que estás pensando en ellos. Estas pequeñas acciones significan el mundo para las personas, y es una gran manera de practicar ser un amigo consistente y confiable.

Cáncer

(22 de junio al 22 de julio)

Pasar enero soltando rencores. Si lo desea, puede decirle a alguien que los perdona, o simplemente puede perdonarlos internamente. Pase este mes arrojando todo el peso y la carga innecesarios de los sentimientos negativos, para que el resto de 2018 pueda progresar de una manera mucho más clara y mucho más ligera de lo que hubiera sido de otra manera.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Concéntrese en aprender sobre algo que no le es completamente familiar. Ya sea un nuevo hobby, un libro sobre un tema en el que no tienes experiencia o incluso un compañero de trabajo que nunca te has molestado en conocer, la práctica de este comportamiento te ayudará a comenzar en enero (y 2018) en una mentalidad centrada en la humildad, modestia y autoconciencia.

Virgo

(23 de agosto a 22 de septiembre)

Aborda, de alguna manera, tu lucha con la preocupación y el pensamiento. Puede ser a través de terapia, meditación, yoga o caminar, o incluso acciones más pequeñas como evitar las pantallas antes de acostarse, dormir una hora extra, comer alimentos que te hagan sentir más sano, etc. Hacer esto una gran prioridad al comienzo del año abrirá mucho más espacio para todo tu potencial.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Vive en el momento y deja de preocuparte por si alguien más está pasando por un momento mejor que tú.

Escorpión

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Trabaja en tus problemas de celos este mes, no de una manera en la que intentes ‘curarte’, porque eso no es posible y es muy normal que los humanos se pongan celosos. Pero de una manera en la que intentas manejar los síntomas un poco mejor. Cuando tenga un día difícil, pasa menos tiempo en las redes sociales, ya que las redes sociales siempre empeoran los celos. Cuando te sientas particularmente inseguro, llama a un amigo que te haga reír o pide recomendaciones para un libro edificante. Encuentra pequeñas maneras de comenzar a ayudarte a lidiar con los celos, en lugar de perder el tiempo tratando de erradicarlo.

Sagitario

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Haz objetivos reales y tangibles para ti: escríbelos. Evita declaraciones vagas como “Quiero ser más saludable” o “Quiero ser más creativo” y, en su lugar, propón logros mensurables como “Quiero ir al gimnasio dos veces por semana” o “Me voy a inscribir en el gimnasio” o en una clase de dibujo. Tu optimismo es excelente, pero tiene que estar dirigido a detalles, no a ideas vagas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su objetivo de enero puede ser cualquier cosa, excepto algo relacionado con su carrera. Así que elija algo en su vida personal que necesite un poco de amor, como una técnica de relajación o un objetivo relacionado con su salud o simplemente algo que siempre ha querido probar. Venir con una meta no relacionada con el trabajo para el mes de enero lo ayudará a continuar manteniendo una mentalidad de equilibrio entre el trabajo y la vida a lo largo de 2018.

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

Dile algo bueno a un extraño todos los días de este mes. Puede ser tan simple como sonreír a un transeúnte o un breve cumplido a la persona que se encuentra frente a usted en la tienda de comestibles. Una vez que comiences a hacer esto todos los días, te sorprendería lo mucho que te ayuda a abrir un poco más.

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Elija un objetivo para usted este mes y manténgalo en secreto. No le digas a nadie al respecto; no solicites el permiso ni la aprobación de nadie, y experimenta lo agradable que es hacer algo y probar algo por ti mismo por una vez.