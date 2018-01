Aries:

21 de marzo – 19 de abril

Necesitas un amor realista. Este es el año en que crees que finalmente encontrarás a tu pareja y te enamorarás profundamente. Tendrás un mejor control de tus emociones y no dejarás que te obstruyan con la felicidad que te espera. Mientras mantengas sus pies firmemente plantados en el suelo y en sintonía con la realidad que tienes delante, tu relación finalmente dará sus frutos.

Tauro:

del 20 de abril al 20 de mayo

Necesitas una relación comunicativa. Por primera vez, el amor se sentirá fácil para ti. Este es tu año en el que creará lazos y fortalecerá la conexión con tu amor. Para disminuir cualquier barrera y posible problema, mantenga abiertos todos los canales de comunicación y siempre tenga conversaciones de corazón a corazón con su compañ[email protected] El amor florecerá sin esfuerzo si lo permites.

Géminis:

21 de mayo – 20 de junio

Necesitas un amor que te inspire. Como todo lo demás en tu vida, necesitas pasión, energía y emoción. Del mismo modo, en su relación, necesita a alguien que siempre ve lo bueno en usted y lo alienta a perseguir sus grandes sueños, a dejar atrás la vieja limitación de su zona de comodidad y a motivarlo a crecer a una mejor versión de ti mismo.

Cáncer:

21 de junio – 22 de julio

Necesitas un amor seguro. En la etapa inicial, puedes sentirte inseguro de la dirección a la que se dirige tu relación y esto puede hacer que te aferres a tu pareja. Él o ella debe ser alguien que pueda tranquilizar tu corazón ansioso, ser tu refugio seguro del caótico mundo exterior y mostrarte que otros aspectos de tu vida son tan importantes como el amor.

Leo:

23 de julio – 22 de agosto

Necesitas un amor intuitivo. El amor vendrá a ti, te guste o no, y por suerte, lo recibirás con los brazos abiertos. Permítete ser más generoso para estar en la misma onda de lo que tu pareja necesita. Canaliza toda tu pasión y entusiasmo para alimentar tu relación al próximo nivel.

Virgo:

23 de agosto – 22 de septiembre

Necesitas un amor espontáneo. A diferencia de los años anteriores, este es finalmente tu año de amor. Has aprendido a abrazar tus emociones y estás seguro de que, sean cuales sean los problemas que se avecinen, los enfrentarás valientemente con tu pareja. Está dejando de lado la necesidad de control y disfrutar el proceso y dejar que las cosas encajen. No pierdas la calma y busca ideas geniales para darle vida a tu relación.

Libra:

23 de septiembre – 22 de octubre

Necesitas un amor directo. Para un Libra, el amor es una prioridad y necesita una respuesta definitiva para asegurarse de que no está confundido o inseguro. Si encuentra que su relación está en un punto muerto, no tenga miedo de decir lo que piensa y tomar la decisión más difícil para que pueda hacer los cambios necesarios y no nade en la duda y la inseguridad.

Escorpión:

23 de octubre – 21 de noviembre

Necesitas un amor que sea pacífico. Al ser el signo más intenso, te encuentras cambiando de una amplia gama de emociones. En el amor, eres volátil y se desencadena fácilmente y necesitas a alguien que pueda ser lo que necesitas. La calma a tu tormenta. La estabilidad de tu caos. La certeza de tu confusión. Intenta llegar a la raíz del problema mientras cierras tu temperamento.

Sagitario:

del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Necesitas una relación decisiva. Este es el año en que decides finalmente dejar de esperar que las cosas sucedan y agarrar la materia de tu propia mano. Si tu relación no te está sirviendo bien, reflexionarás y tomarás medidas para mejorar con su pareja. Recuerda siempre expresar lo que te molesta, piense en el panorama general y deje que las cosas pequeñas se deslicen.

Capricornio:

22 de diciembre – 19 de enero

Necesitas una relación emocional. Después de todas tus historias de horror con citas pasadas y la confusión de las relaciones, tu turno para alcanzar el amor con el que estás soñando finalmente está aquí. Tome nota de mantener siempre la mente abierta, escuche a nuestro compañero y no salte a ninguna conclusión. Hay días perfectos y malos, pero solo sepan que pertenecen el uno al otro.

Acuario:

20 de enero – 18 de febrero

Necesitas una relación estable. Este año, finalmente encontrará un feliz equilibrio entre su relación y el otro compromiso que tiene. Las cosas entre usted y su pareja están prosperando y el amor está en el aire. Sin embargo, su viejo hábito de mantenerse a sí mismo puede resurgir de vez en cuando, y es importante comunicarse y tranquilizar constantemente a su pareja sobre su devoción hacia ellos.

Piscis:

19 de febrero – 20 de marzo

Necesitas un amor honesto Este es el año en que harás un gran esfuerzo en tu relación y la llevarás al siguiente nivel. Puede haber algún bache en la carretera pero nada importante que usted y su compañero no puedan resolver. Recuerde que no hay nada fuera de límite cuando se trata de compartir y lo mejor es revelar lo que tiene en mente para evitar la falta de comunicación y fomentar la vinculación íntima.