Los nacidos bajo un signo del zodíaco particular suelen tener unas características que hacen que tengan una marcada personalidad, diferente a la del resto de signos zodiacales.

Cuando decidimos entablar una relación con alguien, su personalidad siempre es clave a la hora de determinar si esa relación irá o no por buen camino. En el caso de los hombres, a los nacidos bajo ciertos signos zodiacales les cuesta mucho sentar la cabeza, al punto de que mantener una relación con ellos puede convertirse en una tarea imposible.

De acuerdo al sitio NuevaMujer, estos son los signos con los que más difícil es entablar una relación

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Aries es divertido siempre y cuando sigas su ejemplo y satisfagas sus demandas. No les importan las opiniones de otras personas y rara vez consideran las consecuencias de sus acciones. Los Aries creen que siempre tienen la razón y si fluyes igual, puedes llevarte bien con ellos. Sin embargo, si no te gustan los conflictos, tomar riesgos y tener un código moral ambiguo, entonces puedes tener dificultades. Exigen a los demás y literalmente no tienen paciencia. Nunca admitirán que cometieron un error o que estaban equivocados y, en lugar de reconocerlo, no se enfrentarán a ella en absoluto. Si tienes algún problema con un Aries, ten por seguro que no lograrás hablarlo de frente. .

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

Los hombres de este signo son difíciles de entender porque son muy tercos. Una vez que se hayan plantado con una idea, no hay forma de negociar con ellos. No entienden el concepto de compromiso y cerrarán sus mentes ante cualquier otra idea u opinión si ya han decidido que tienen razón. A veces un Tauro puede ser grosero y desconsiderado con los sentimientos de otras personas y rara vez toman en cuenta tus emociones. Hablar con un Tauro suele ser tan frustrante como hablarle a la pared.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Los Géminis parecen tan encantadores y fáciles de llevar, pero puede ser frustrante y desafiante hacer que te escuchen y que encima, mantengan su atención hacia ti. Son muy sensibles y pueden ofenderse fácil. Cuando se sienten ignorados o heridos, suelen pretender indiferencia. Los hombres de este signo dirán una cosa y harán algo completamente diferente. Nunca terminas de entenderlos y cualquier movimiento en falso puede hacerlos explotar.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Cuando un Virgo se siente amenazado, se vuelven contra aquel que sienten que los amenaza. Este signo puede ser muy duro con sus críticas y suele evitar pedir ayuda aunque la necesite con urgencia. Además puede ser muy crítico y nadie quiere sentirse juzgado cuando intenta comunicarse de buena manera. Los Virgo son quisquillosos y a veces parecen estar buscando el error más pequeño. Suelen sentir que lo saben todo y señalar lo que otros hagan mal.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los Escorpio son conocidos por ir por lo que quieren cuando lo quieren sin importar quién esté a su alrededor. Puede ser muy dominante y de carácter fuerte así que nada peor que un Escorpio enojado. Cuando se ponen celosos o resentidos, no hay forma de razonar con ellos. Si un Escorpio cree que les has mentido o traicionado de alguna manera, no habrá discusión, simplemente te sacarán de su vida y probablemente harán planes de venganza. Son geniales para descubrir el punto débil de alguien y aprovecharlo.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Los hombres de este signo creen que todo lo saben y también suelen ser muy tercos. No les gusta tomar riesgos o salir de su zona de confort y si intentas sacarlos de ahí, habrá problemas. Capricornio puede ser muy cerrado de mente. También son mucho más sensibles de lo que parecen y si los lastimas, no lo discutirán contigo, pero cambiarán la forma en que tratan contigo. Tienden a ser controladores y mandones, lo que los convierte en uno de los signos del zodíaco más difíciles de tratar.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Los acuarios son un signo sensible y perceptivo pero esto no significa que puedan ser buenos compañeros. Ya que suelen tener problemas para balancear sus emociones, pueden ser muy difíciles de entender. Es un verdadero desafío tener una conversación personal con alguien cuando no deja de exponer sus sentimientos y se cierra a ellos (si está enojado te lo dirá y no se le quitará con nada). Acuario no tiene empatía por otras personas, pero sí exige que los que lo rodean estén conscientes de lo que les pasa. A veces te tienes que convertir en adivinadora con un Acuario para saber exactamente que quiere o siente.