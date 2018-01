Las rupturas complicadas pueden dejarnos heridas difíciles de cerrar. En el peor de los casos, es posible que nos cree un terrible miedo a volver a enamorarnos y creer en el amor.

Sin embargo, no para todos los signos del zodiaco es así. De acuerdo a la astrología, por suerte para ellos, hay algunos perfectamente capaces de salir adelante sin ningún tipo de cicatriz.

¿En cuál de los casos te encuentras tú? Estos son los signos a los que menos les cuesta salir adelante y volver a confiar en alguien tras una ruptura dolorosa, según el sitio NuevaMujer:

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

De todos los signos del zodiaco, Geminis maneja las rupturas de lo mejor. En lugar de obsesionarte con el pasado y de cosas que ya no puedes controlar, te gusta planificar para el futuro y concentrarte en las cosas que te hacen feliz.

Cuando se trata de relaciones serias, prefieres no estar en una. Tienes este miedo de estar agobiada y no poder vivir el estilo de vida aventurero que siempre has vivido. Prefieres tener relaciones casuales pero una vez que sientas que estás lista para seguir adelante, lo harás sin dudarlo.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La angustia no te afecta tanto como a la mayoría de las personas. Podrías estar molesta por unos días, pero después aigues adelante fácilmente. En realidad, eres el más tranquila cuando se trata de rupturas. Le gusta lidiar con su dolor y frustración saliendo y pasándola bien. Cuando estás herida, te ríes e intentas mantenerte optimista hasta que te hayas olvidado por completo.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Eres el signo más apasionada de los signos del zodiaco. Estás ansiosa por saltar a una relación rápidamente y amarás a tu pareja con todo lo que tienes. Esto hace que la angustia sea difícil de enfrentar cuando sucede. Sin embargo, crees que todo sucede por una razón. No dejarás que la angustia te desanime porque sabes que las personas vienen y salen de tu vida por alguna razón. Sin embargo, esto no te hace menos entusiasta para encontrar el amor. Sabes qué es mejor para ti, y una vez que te das cuenta de quién es, no tendrás nada que temer.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Te gusta pelear tus batallas por tu cuenta. Consideras el desamor como una parte normal de la vida, algo por lo que la gente no debería obsesionarse. Incluso cuando tienes un dolor genuino, no permites que interfiera con tu estilo de vida. Mantendrás tu mente enfocada en otras cosas, y eventualmente borrarás todo de tu mente. La gente puede verte sin emociones y fría, pero en realidad solo estás muy orientada a los objetivos y no te gusta dejar que tu vida personal se interponga en tus responsabilidades.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Eres el más optimista y positivo de los signos cuando se trata de un corazón roto. Los primeros días después de una ruptura pueden ser difíciles para ti, pero te gusta hacer todo lo posible para olvidarte de ello. No te dejarás caer por tanto tiempo y siempre le preguntarás a su ex si pueden seguir siendo amigos. Si no aceptan tu oferta, les desearás la mejor de las suertes y continuarás con tu vida.