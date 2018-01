De acuerdo a la astrología, cada uno de los signos del zodiaco tiene ciertas características que lo hacen compatible con otro. De acuerdo al sitio NuevaMujer, estas son las mejores parejas que podrían encontrar cada uno de los signos.



PISCIS

Piscis + Escorpio

Un Escorpio siempre será el dominante en esta relación mientras que Piscis estará en la zona de la templanza. Esto hace que su conexión emocional sea más fuerte pues cuando se trata de necesidades emocionales, un escorpio tiende a cerrarse pero sólo un Piscis rompe esas paredes para sacar su lado más sensible. Piscis tiene un control real porque muy pocas personas pueden conquistar el corazón de un Escorpión.

Piscis + Géminis

Un Géminis y Piscis tienen la misma sensibilidad, comprensión y compasión. Un Géminis siempre será un gran apoyo y motivación para que sean felices y exitosos. Y a cambio de esa lealtad, un Piscis le enseñará a un Géminis que es un poco más cauteloso y no hace del amor una prioridad qué tan importante es el amor en la vida.

Piscis + Piscis

Cuando dos Piscis se encuentran es casi aterrador lo similares que son. No temas encontrar a alguien tan parecido a ti y no lo cuestiones. Un Piscis es uno de los signos más emocionales que hay. Podrías pensar que dos personas así de emocionales no serían compatibles, pero es lo opuesto. Entre Piscis se entienden; son muy honestos el uno con el otro y aún así es una relación que vendrá con poca confrontación.

GEMINIS

Sagitario + Géminis

Esta es una de las pocas relaciones donde el Sagitario es el más romántico. Por lo general, son fuertes por sí solos, pero hay algo en el amor de un Géminis que los hace caer rendidos a sus pies. Los Géminis cumplen todo lo que un Sagitario desea emocionalmente, física y mentalmente.El apoyo que Sagitario muestra es todo lo que un Géminis necesita para tener éxito.

Libra + Géminis

La base de esta relación es la amistad. DLibra y Géminis se cuidan mutuamente y quieren lo mejor el uno para el otro. No pelean mucho porque piensan en soluciones simples. A pesar de que sus personalidades son diferentes, saben cuándo comprometerse. Esta es probablemente una de las parejas más sanas y seguras.

Géminis + Piscis (ver PISCIS)

ESCORPIO

Escorpio + Cáncer

Un partido fuerte ya que las fallas de ambos se complementan con las virtudes. Mientras que un Escorpio se muestra frío y difícil, un Cáncer da mucho emocionalmente. Cuando se trata el uno del otro, ninguno teme comprometerse.

Escorpio + Libra

Un Libra es muy sensible, mientras que un Escorpión a veces dice cosas sin tener en cuenta los sentimientos de la otra persona. Si bien no es una relación perfecta, lo que hace que este par sea único es que nunca se dan por vencidos el uno con el otro. Se dan cuenta del valor de lo que encontraron y luchan por ello.

Escorpio + Piscis (ver PISCIS)

LIBRA

Libra + Leo

Siempre sabrás de esta pareja pues les gusta ser el centro de atención. Es el típico amor que la gente envidia pues ven que es la pareja que se esfuerza por sacar lo mejor de cada uno.

Libra + Géminis (ver GÉMINIS)

Libra + Escorpio (ver ESCORPIO)

LEO

Leo + Leo

La gran atracción entre un Leo y un Leo es ultra potente. No se necesitan el uno al otro de manera dependiente, sino que se valoran y se quieren el uno al otro. Hay mucho respeto de espacio personal, algo que hace que no tengan que luchar constantemente por confianza.

Leo + Libra (ver LIBRA)

SAGITARIO

Sagitario + Aries

Una relación divertida y llena de sorpresas. Cuando se trata de esta pareja, un Aries a veces puede la de mal genio y temperamental. Pero un Sagitario usa su templanza para sacar a Aries de ahí. Y aunque Aries explote, sabe mostrar un amor profundo hacia el otro. Sagitario realmente disfruta el desafío de ganarse un corazón difícil.

Sagitario + Leo (ver LEO)

Sagitario + Géminis (ver GÉMINIS)

ARIES

Aries + Virgo

Si bien esta pareja tiene muchos rasgos de personalidad opuestos, funciona. A Virgo le gusta la seguridad y que todo esté planeado a la perfección, mientras que Aries es más aventurero. Este empujará a Virgo a vivir el momento mientras que un Virgo le enseñará a Aries cómo pensar las cosas un poco más.

Aries + Acuario

Son los más compatibles mental y emocionalmente pues ambos son muy intensos. Es la típica pareja que puede conversar por horas. El físico pasa a segundo plano con respecto a lo emocional. Es una conexión inmediata.

Aries + Sagitario (ver SAGITARIO)

ACUARIO

Acuario + Acuario

Los Acuario son arrogantes y sorprendentemente eso funciona entre ellos. Ellos suelen admirar al otro de manera natural pues saben el desafío que representan.

Acuario + Tauro

Un Tauro es terco y le gusta tener las cosas siempre a su manera. Al principio, estas dos personas podrían odiarse pero al mismo tiempo se encantan. Aunque es una batalla de poder, adoran desafiarse el uno al otro. Una vez que se quieren y se conocen entre sí, ni siquiera necesitan decir tantas cosas cursis. Hay mucha claridad entre ellos.

Acuario + Aries (ver ARIES)

TAURO

Tauro + Cáncer

Este es otro partido fuerte en la parte superior de la lista. Estas son dos personas que son prácticas y realistas. Un par de cosas sobre su futuro. Una pareja que no toma decisiones sin primero consultar al otro. Una pareja que rara vez pelea, pero se sienta y habla de todo. Es una relación rara tener con un Tauro donde están tranquilos. Pero algo sobre un cáncer los hace de esa manera.

Tauro + Capricornio

Estas dos son la definición de una pareja de poder. Individuos que permanecen firmemente solos. Pero juntos solo nos hacemos mejor el uno al otro. Es esa relación donde sabían desde el primer momento que esto iba a funcionar.

Tauro + Acuario (ver ACUARIO)

CÁNCER

Cáncer + Cáncer

Cuando dos tipos de cáncer se unen, es una relación en la que cada persona cae muy rápido y duro. Se conocen y se pone muy serio muy rápido. Mientras que algunas personas pueden argumentar que deberían disminuir la velocidad y llegar a conocerse, es casi como si ya lo hicieran. Como si cada uno hubiese esperado toda su vida para conocer a la otra persona. Y cuando conoces a la persona con la que deseas pasar el resto de tu vida, solo quieres que comience tan rápido como sea posible.

Cáncer + Escorpio (ver ESCORPIO)

Cáncer + Tauro (ver ESCORPIO)

CAPRICORNIO

Capricornio + Capricornio

Lo que hace a esta pareja fuerte son sus valores e historias similares. Un Capricornio busca seguridad en una relación, alguien en quien puedan confiar y tener un futuro. Quieren algo real y algo que sepan no los va a lastimar.

Capricornio + Virgo

Esta es una relación que toma un poco de tiempo para ponerse en marcha porque ambos son escépticos. Aunque la conexión es innegable, les cuesta trabajo intentar pues temen salir lastimados. Sin embargo entre ellos aprenden a confiar el uno en el otro y ven para siempre mirar hacia atrás a los ojos de los demás.

Capricornio + Tauro (ver TAURO)

VIRGO

Virgo + Virgo

Son muy compatibles porque se entienden entre sí. Dos personas que prestan mucha atención a los detalles. Dos personas que se toman el tiempo de aprender las pequeñas cosas sobre el otro. Dos personas que son muy duras consigo mismas, pero al final, son sus mejores fans el uno del otro. Luchan por expresarse así que cuando encuentran a alguien que entiende las cosas que no dicen que es vital. A menudo se sienten incomprendidos y solos por lo que cuando se encuentran es como todo lo que han pasado su vida buscando.

Virgo + Aries (ver ARIES)

Virgo + Capricornio (ver CAPRICORNIO)