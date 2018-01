Su comportamiento errático, estilo de canto distintivo y actitud agresiva lo han convertido en uno de los rostros más reconocidos en la industria de la música.

Y Liam Gallagher, de 45 años, ha confesado con franqueza que todavía incursiona en sustancias, a pesar de su turbulento pasado alimentado por las drogas.

El líder de Oasis reveló que no se entretiene tanto como le gustaría, pero dijo que sería un hipócrita si intentara detener a sus hijos: Lennon, 18, Molly, 20, Gene, 16 y Gemma, 4, de experimentando.

“No tengo una pierna en la que apoyarme, consumo drogas”, le dijo a Junkee. “Entonces cuando vienen y hacen drogas, no puedo decir, ‘no hagas drogas”, declaró el cantante.

El músico agregó que tenía grandes planes para ‘entrar con fuerza’ en una borrachera alimentada por las drogas cuando puede tomarse un tiempo libre para cantar, lo que lo mantiene en el buen camino.

Su revelación se produce después de que advirtió a otros sobre el abuso de sustancias en agosto del año pasado, culpando de tomar drogas por problemas en su vida personal.

Le dijo a un medio inglés: “He hecho algunos aulladores en mi vida personal, he tenido un par de matrimonios y lastimado a mis hijos y eso. Así que personalmente, mi consejo sería no tomar demasiadas drogas y no beber demasiado alcohol. Deberías detener eso porque te pone en situaciones complicadas”.

La madre de Lennon es la famosa modelo y actriz inglesa Patsy Kensit, mientras que la madre de su hermano, Gene, es la cantante de All Saints, Nicole Appleton.

Nicole y Liam se casaron en 2008. El matrimonio del rockero con Nicole terminó en 2013 después de que se revelara que había engendrado una hija con la periodista estadounidense Liza Ghorbani.

El rockero reveló recientemente que nunca ha conocido a Molly, cuya madre es la músico Lisa Moorish.