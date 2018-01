Nunca llueve a gusto de todos. El nuevo programa ‘La Noche es Nuestra’, de CHV, conducido por Pamela Díaz, Felipe Vidal y Jean Philippe Cretton, generó comentarios divididos entre los televidentes. Mientras hubo quienes felicitaron a la cadena por su apuesta, otros criticaron algunos detalles del nuevo espacio televisivo.

Al menos eso fue lo que dejaron entrever las reacciones de los usuarios en redes sociales,quienes criticaron, entre otros, el hecho de que el show contara con risas y aplausos grabados.

El trío de animadores dio comienzo al programa con una pequeña recreación en la que entraron a plató mostrando diferentes tipos de música en sus parlantes.

Después de ello, el espacio nocturno comenzó con la presencia del locutor radial Rumpy y del conductor Álvaro Escobar. El primero reveló algunas anécdotas de su programa radial, ‘El Chacotero Sentimental’, mientras que Escobar se refirió de manera breve al fin de su programa en Mega, aunque evitó entrar en detalles.

Aunque muchos televidentes estaban confiados de que se trataría de un gran programa, lo cierto es que las críticas no tardaron en llegar. Sumado al desagradable detalle de las risas pregrabadas, los espectadores criticaron la ausencia de un hilo conductor que uniera los contenidos presentados en el programa, acusando que no se sabía en qué punto de la emisión se encontraban.

Además, los televidentes opinaron que faltaba compenetración entre los conductores del show televisivo. Comentarios como “Empezó #LaNocheEsNuestraCHV y hasta el momento es como una fiesta en un depto sin temática definida” o “Formato antiguo y animadores con cero onda… mal” fueron algunas de las críticas que recibió el espacio.

Revisa a continuación algunas de las reacciones negativas de los televidentes:

No obstante, no todo fueron críticas. También fueron muchos los usuarios que agradecieron el espacio con amables comentarios.

#LaNocheEsNuestraCHV

Hace AÑOS q no veía un programa fresco, entretenido, relajado y que ocupa intensamente cada espacio disponible…

Lo pillé de casualidad y me gustó. (Y eso q no la TV no me gusta)

Éxito!!!!

— jose caceres (@jocab76) January 9, 2018